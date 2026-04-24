Παπαθανάσης: Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο Νίκος Παπαθανάσης τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει την Ελλάδα σε πρωταγωνιστική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας πως η χώρα είναι πρώτη στις εκταμιεύσεις και έχει ήδη λάβει την 7η δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις και στις αρχές Μαΐου θα καταθέσει το 8ο αίτημα πληρωμής, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «δεν θα χαθεί ούτε ευρώ» από τους διαθέσιμους πόρους.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ήδη ωφελήσει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών, ενώ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπεται «υπερδιπλάσιο πρόγραμμα ανάπτυξης». Παράλληλα, στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έχουν ανακατευθυνθεί 2,1 δισ. ευρώ, με αναμενόμενο συνολικό όφελος άνω του 1 δισ., ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 49,5 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι, αν και αρχικά υπήρχαν αμφιβολίες για την απορρόφηση των κονδυλίων, ο στόχος των 80 ανακαινισμένων νοσοκομείων θα ξεπεραστεί και θα φτάσει τα 100. Παράλληλα, στάθηκε σε μεταρρυθμίσεις όπως το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και η ψηφιοποίηση της Υγείας.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα απαιτητικό, αναφέροντας ότι διαχειρίζεται πόρους 3,4 δισ. ευρώ. Έδωσε έμφαση στην ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, στα έργα τεχνητής νοημοσύνης και στο πρόγραμμα μικροδορυφόρων, ενώ έκανε αναφορά και στη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας παρουσίασε έργα όπως ο Ε65, η αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία «Ντάνιελ» και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, υπογραμμίζοντας τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφάλειας των πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Michael Sket σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει το 53% των οροσήμων και έχει εκταμιεύσει το 68,5% των πόρων, προειδοποιώντας ωστόσο ότι απομένει σχεδόν το μισό πρόγραμμα να υλοποιηθεί εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, στελέχη της κυβέρνησης και θεσμικών φορέων τόνισαν ότι οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν εντός στόχων, με τη χώρα να βρίσκεται «στο τελευταίο μίλι ενός μαραθωνίου με ρυθμό σπριντ». Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εγχώριοι φορείς επεσήμαναν τη σημασία της συνέχειας των δομών και της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Οι τράπεζες χαρακτήρισαν το δανειακό σκέλος του Ταμείου ιδιαίτερα επιτυχημένο, ενώ επισημάνθηκε ότι προγράμματα όπως το «Σπίτι μου ΙΙ» έχουν ήδη ωφελήσει δεκάδες χιλιάδες οικογένειες.

Συνολικά, το Ταμείο Ανάκαμψης περιγράφεται ως βασικός μοχλός επιτάχυνσης της ελληνικής οικονομίας, με σημαντική συμβολή στην αύξηση των επενδύσεων και στην υλοποίηση μεγάλων μεταρρυθμίσεων.