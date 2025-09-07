ΠΟΜΙΔΑ: «Θετικό αποτύπωμα» από τις εξαγγελίες για τα ακίνητα, αιτήματα για κίνητρα στις κενές κατοικίες

Η ΠΟΜΙΔΑ δίνει θετική πρώτη ανάγνωση στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αγορά ακινήτων από το βήμα της ΔΕΘ, επισημαίνοντας τέσσερις παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, τονίζει την σημασία ενός «πιστοποιητικού φερεγγυότητας» των υποψήφιων ενοικιαστών και ζητά παρεμβάσεις που θα επαναφέρουν περισσότερα ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μείωση φόρου στο μεσαίο κλιμάκιο ενοικίων

Η μείωση του συντελεστή στο μεσαίο κλιμάκιο φορολογίας εισοδημάτων από μισθώσεις τοποθετείται, κατά την ΠΟΜΙΔΑ, στο σημείο που «πονάει» περισσότερο η μεσαία τάξη. Η Ομοσπονδία βλέπει προοπτική για μεγαλύτερη μείωση εφόσον περιοριστεί η υποδήλωση μισθωμάτων τόσο από ιδιοκτήτες όσο και από ενοικιαστές, ώστε να διευρυνθεί η συμμόρφωση και να στηριχθούν τα νόμιμα εισοδήματα.

Παράταση φοροαπαλλαγής για κενές κατοικίες

Η Ομοσπονδία διαβάζει ως έμμεση προαναγγελία την επέκταση της τριετούς φοροαπαλλαγής που λήγει την 31.12.2025. Ζητά η παράταση να συνοδευτεί από διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και διόρθωση σημερινών αστοχιών, αλλά και από την εφαρμογή «πιστοποιητικού φερεγγυότητας» για τους ενοικιαστές. Κατά την ΠΟΜΙΔΑ, ο συνδυασμός αυτών των κινήσεων μπορεί να επαναφέρει δεκάδες χιλιάδες κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση.

Μείωση «τεκμηρίου» κατοικίας κατά 30%

Θετική αποτιμάται και η εξαγγελία για μείωση του «τεκμηρίου» κατοικίας κατά 30% για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, εξέλιξη που κατά την Ένωση ελαφρύνει την πίεση στα νοικοκυριά και περιορίζει στρεβλώσεις που επηρέαζαν τις δηλώσεις εισοδήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ πρώτης κατοικίας σε μικρά χωριά

Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην πρώτη κατοικία για τα μικρά χωριά θεωρείται μια στοχευμένη ανακούφιση με κοινωνικό και δημογραφικό αποτύπωμα, που μπορεί να στηρίξει τη διατήρηση του πληθυσμού και την αξιοποίηση του οικιστικού αποθέματος στην περιφέρεια.

Η ΠΟΜΙΔΑ δηλώνει ότι αναμένει την εξειδίκευση των μέτρων από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υιοθετηθούν προτάσεις που θα φέρουν στη μακροχρόνια μίσθωση κάθε σπίτι που σήμερα μένει εκτός, για οποιονδήποτε λόγο. Σύμφωνα με την Ένωση, η αύξηση της προσφοράς είναι κρίσιμη προϋπόθεση για ταχύτερη εξισορρόπηση στην αγορά ενοικίων.