Πού υπάρχουν ακόμα προσιτά νησιά για αγορά κατοικίας

Η αγορά εξοχικής κατοικίας στα ελληνικά νησιά βρίσκεται σε τροχιά συνεχούς ανόδου. Με τις τιμές να έχουν αυξηθεί ακόμη και σχεδόν κατά 50% σε σύγκριση με το 2019, η ζήτηση παραμένει υψηλή, κυρίως από ξένους αγοραστές, την ώρα που οι Έλληνες στρέφονται σε πιο προσιτές επιλογές.

Σύμφωνα ωστόσο με τη νέα έρευνα του Spitogatos, oι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία αποτελούν τις πέντε χώρες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας. Παρά τη γενικευμένη ωστόσο άνοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν νησιά που προσφέρουν πιο προσιτές επιλογές για εξοχικό ή επενδυτικό ακίνητο.

Συγκεκριμένα, στο Βόρειο Αιγαίο εντοπίζονται οι χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Η Σάμος καταγράφει τη χαμηλότερη μέση ζητούμενη τιμή, στα 950 €/τ.μ., παραμένοντας το πιο προσιτό νησί για αγορά κατοικίας. Η Χίος σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο στην περιοχή (+7,1%), ενώ η Ικαρία παραμένει το ακριβότερο νησί του Βορείου Αιγαίου, στοιχείο που αντανακλά τη μοναδική ταυτότητά της.

Στο Ιόνιο οι τιμές κυμαίνονται σε ενδιάμεσα επίπεδα. Η Κέρκυρα, με 2.220 €/τ.μ., και τα Κύθηρα, με 2.202 €/τ.μ., παραμένουν σε πιο προσιτή κατηγορία σε σχέση με την έντονα τουριστική Λευκάδα, όπου η αύξηση άνω του 20% σε ετήσια βάση έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις αξίες. Η πορεία αυτή καταδεικνύει την αυξανόμενη ζήτηση για νησιά με έντονη τουριστική ανάπτυξη και καλές υποδομές.

Στις Κυκλάδες ξεχωρίζει η Σύρος με μέση τιμή 2.500 €/τ.μ., που παραμένει μία από τις πιο οικονομικές επιλογές στην καρδιά του Αιγαίου. Η Άνδρος κυμαίνεται από 2.300 έως 3.100 €/τ.μ., με έμφαση στις ανακαινίσεις παραδοσιακών κατοικιών και το 50% των αγοραστών να είναι Έλληνες. Αντίθετα, η Τήνος (3.000–3.900 €/τ.μ.) και η Νάξος (3.700–4.800 €/τ.μ.) κινούνται πλέον σε υψηλότερες κλίμακες, προσελκύοντας κυρίως ξένους αγοραστές.

Στις Σποράδες, η Σκιάθος παραμένει το ακριβότερο νησί με 3.273 €/τ.μ., ενώ στην Αλόννησο η ετήσια αύξηση άνω του 30% έχει ανεβάσει τη μέση τιμή στα 2.672 €/τ.μ., επιβεβαιώνοντας την έντονη ζήτηση που γνωρίζει η περιοχή.

Στον Αργοσαρωνικό οι διαφορές είναι μεγάλες, αλλά η γενική τάση παραμένει ανοδική. Η Σαλαμίνα παραμένει το πιο οικονομικό νησί της περιοχής, με μέση τιμή 1.559 €/τ.μ., αν και κατέγραψε ετήσια αύξηση άνω του 10%. Η Αίγινα, στα 2.350 €/τ.μ., και ο Πόρος, στα 2.469 €/τ.μ., διαμορφώνονται σε δημοφιλείς επιλογές για αγοραστές που επιζητούν γειτνίαση με την Αθήνα χωρίς τις τιμές της Ύδρας ή των Σπετσών. Στον αντίποδα, η Ύδρα με 6.500 €/τ.μ. κρατά σταθερά τον τίτλο του πιο ακριβού νησιού του Αργοσαρωνικού, ενώ οι Σπέτσες καταγράφουν επίσης έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Η συνολική εικόνα δείχνει πως, παρότι οι τιμές ανεβαίνουν σε όλα σχεδόν τα νησιά, ευκαιρίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Η Σάμος, τα Κύθηρα, η Κέρκυρα, η Σύρος, η Άνδρος και η Σαλαμίνα παραμένουν στις πιο προσιτές επιλογές. Αντίθετα, η Νάξος, η Τήνος, οι Σποράδες και ειδικά η Ύδρα ανήκουν πλέον στην κατηγορία των premium προορισμών, που προσελκύουν κυρίως ξένους επενδυτές.