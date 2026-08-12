Πρόστιμα πάνω από 109.000 ευρώ έφεραν έλεγχοι στην αγορά

Συνεχίζονται οι εξονυχιστικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να εντοπίζονται επιχειρηματίες που επιχειρούν να ξεγελάσουν καταναλωτές και να δέχονται τα ανάλογα πρόστιμα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της αγοράς θα επισκεφθεί κάθε κλάδο της αγοράς, αλλά αναμένεται να ελέγξει περισσότερο τους επιχειρηματίες στην εστίαση και στη λιανική πώληση και να επιβάλει πρόστιμα σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο.

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Πρόστιμα άνω των 109.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 90 επιχειρήσεις, οι οποίες εντοπίστηκαν να παραβιάζουν τη νομοθεσία, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στην αγορά, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ.

Οι παραβάσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ελλιπή ή παραπλανητική ενημέρωση των καταναλωτών, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την απουσία τιμοκαταλόγων ή την παράλειψη αναγραφής της τιμής ανά μονάδα μέτρησης, όπως το κόστος ενός προϊόντος ανά κιλό.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις δεν είχαν σε εμφανές σημείο τις προβλεπόμενες ενημερωτικές πινακίδες, όπως εκείνη που υπενθυμίζει στον καταναλωτή την υποχρέωση της επιχείρησης να εκδίδει και να παραδίδει απόδειξη για κάθε αγορά.

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Παραβάσεις εντοπίστηκαν και στη σήμανση των προϊόντων, καθώς σε ορισμένες συσκευασίες δεν αναγράφονταν αναλυτικά τα συστατικά, ενώ σε άλλες το δηλωμένο βάρος δεν αντιστοιχούσε στην πραγματική ποσότητα του προϊόντος, γεγονός που μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή.

Τέλος, σε ορισμένες επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η απουσία των απαραίτητων παραστατικών εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, όπως προβλέπει η νομοθεσία.