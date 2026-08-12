Χωρίς διέξοδο ο πλανήτης από την ενεργειακή κρίση – Εκλογές και βαρέλια δίνουν δύο μήνες διορία στον Τραμπ

Οι προετοιμασίες και τα μέτρα που διέσωσαν το ενεργειακό σύστημα τους προηγούμενους μήνες αρχίζουν να φτάνουν στα όριά τους πλέον. Την ίδια στιγμή δεν διαφαίνεται κάποια διπλωματική λύση που θα δώσει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην ενεργειακή κρίση. Μάλιστα, τα πράγματα δείχνουν να χειροτερεύουν αντί να βελτιώνονται.

ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πιο μακριά από ποτέ, καθώς τις προηγούμενες ημέρες αντάλλαξαν μηνύματα που φανερώνουν έντονη αδιαλλαξία. Οι Ιρανοί φαίνεται πως έχουν πάρει το πάνω χέρι, καθώς απαιτούν για προσωρινό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ όσα απαιτούσαν προηγούμενως για μια μόνιμη συμφωνία ειρήνευσης.

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Παράλληλα, κρίνοντας από τις διαρροές στις μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες, η εικόνα στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου μαρτυρά απόγνωση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι απανταχού παραγωγοί και καταναλωτές πετρελαίου και φυσικού αερίου διαπιστώνουν ότι η ενεργειακή κρίση θα συνεχιστεί για το ορατό μέλλον.

Αυτή την εβδομάδα τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ υποχώρησαν κάτω από τη στάθμη των 300 εκατ. βαρελιών για πρώτη φορά μετά από 43 χρόνια. Αν λάβουμε υπόψη το κατώτατο δυνητικό όριο των 250 εκατ. βαρελιών που θέτει το Κογκρέσο, τότε οι αναλυτές εκτιμούν ότι έχουν απομείνει περίπου 8 εβδομάδες αποθεμάτων για να διοχετευτούν στην αγορά από τη συγκεκριμένη πηγή.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι βάσει των όρων για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, οι παραλήπτες δεν αγοράζουν τα βαρέλια, αλλά τα δανείζονται. Στη συνέχεια, καλούνται να τα επιστρέψουν σε είδος με ένα καπέλο 19-24% ξεκινώντας από το φετινό Νοέμβριο έως το 2029. Στην πράξη, θεωρείται πιθανό ότι θα δοθεί παράταση, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν πως αυτό το “δάνειο” θα προσθέσει επιπλέον ζήτηση μεσοπρόθεσμα διεθνώς.

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Στη Μέση Ανατολή δεν έχει αλλάξει κάτι ποσοτικά το τελευταίο διάστημα. Τη Δευτέρα έγιναν ελάχιστες διελεύσεις πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Το μόνο πράγμα που έχει σώσει την αγορά μέχρι σήμερα είναι η εναλλακτική οδός της Σ. Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και οι μεταγγίσεις πετρελαίου από τάνκερ σε τάνκερ στα ανοικτά του Ομάν και των Εμιράτων στην απέξω πλευρά των Στενών.

Πάντως, οι προσπάθειες αυτές γίνονται με κόστος, καθώς στην Ερυθρά Θάλασσα υπάρχει πλέον η απειλή των Χούθι, ενώ στον Ινδικό το Ιράν χτυπάει καθημερινά δεξαμενόπλοια, έχοντας προκαλέσει μεγάλες πετρελαιοκηλίδες.

Στην περίπτωση του ευρωπαϊκού πολέμου, η Ουκρανία συνέχισε αυτή την εβδομάδα τις μαζικές επιθέσεις σε ρωσικά διϋλιστήρια, παρά τις εκκλήσεις δυτικών κρατών να τις σταματήσει.

Την ίδια στιγμή προβληματίζει η επέκταση της κρίσης σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Πρόσφατα είδαμε drones να πέφτουν κοντά σε μεγάλο αγωγό φυσικού αερίου της Βουλγαρίας και στο μεγαλύτερο διϋλιστήριο της Λιβύης, μετά το αντίστοιχο πλήγμα που προηγήθηκε σε τερματικό LNG της Αιγύπτου. Κατ΄επέκταση, ενεργειακές υποδομές μακριά από τις εστίες των συγκρούσεων (Ουκρανία, Περσικός) έχουν μπει για τα καλά στο στόχαστρο.

Όλα αυτά προσθέτουν πίεση στις ενεργειακές τιμές, είτε πρόκειται για το αργό πετρέλαιο, είτε για καύσιμα, είτε για το φυσικό αέριο.

Αυτή την εβδομάδα το ευρωπαϊκό συμβόλαιο αερίου TTF σκαρφάλωσε 10% και ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα 62 ευρώ/MWh προτού υποχωρήσει έπειτα στα 59 ευρώ.. Βασικός λόγος είναι η έκτακτη παράταση στη συντήρηση μεγάλου παραγωγικού κοιτάσματος στη Νορβηγία, που έρχεται να προστεθεί στην απώλεια του LNG από το Κατάρ. Ως αποτέλεσμα η Ευρώπη διαθέτει προς το παρόν 20% μικρότερη προμήθεια από το φυσιολογικό.

Τέλος, οι αναλυτές στέκονται ιδιαίτερα στην έκρυθμη κατάσταση στην αγορά του ντίζελ, ιδίως ενόψει του χειμώνα όπου αυξάνεται η ζήτηση. Η δική του τιμή ενισχύθηκε 7,4% τη Δευτέρα στις ΗΠΑ και 10% στην Ευρώπη μετά τις μειώσεις που είχαν προηγηθεί.