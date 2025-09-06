Μακρο-οικονομία

«Ψαλίδι» στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα στη κλίμακα 12.000 με 24.000 ευρώ – Έρχεται κατασκευή 2.000 διαμερισμάτων σε πρώην στρατόπεδα

Η ρύθμιση στοχεύει σε χαμηλότερους φόρους της μεσαίας κλίμακας μισθωμάτων ακινήτων και σταθερότερα έσοδα
Πολυκατοικίες στην Αθήνα
Τις παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων, με θέσπιση χαμηλότερου συντελεστή φόρου 25% για εισόδημα από ενοίκια στο φορολογικό κλιμάκιο 12.000–24.000 ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα (06.09.2025) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ρύθμιση στοχεύει σε χαμηλότερους φόρους της μεσαίας κλίμακας μισθωμάτων ακινήτων και σταθερότερα έσοδα. Παράλληλα, εφόσον δηλώνονται τα πραγματικά μισθώματα, ανοίγει ο δρόμος για πρόσθετες μειώσεις στη φορολογία ακινήτων, με έμφαση στη συμμόρφωση και την καταπολέμηση της υποδήλωσης.

Σε ό,τι αφορά στο στεγαστικό σκέλος, προωθείται η κατασκευή 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων, με κατανομή 25% σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και 75% σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία, ώστε να αυξηθεί η προσφορά προσιτής στέγης. Τα κριτήρια επιλογής, το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης των έργων και οι μεταβατικές διατάξεις για τη φορολόγηση μισθωμάτων θα παρουσιαστούν αναλυτικά στη συνέντευξη Τύπου του ΥΠΟΙΚ τη Δευτέρα (08.09.2025).

