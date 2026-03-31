Ράλι στις τιμές των καυσίμων: Πώς επιχειρούν να βάλουν «φρένο» οι κυβερνήσεις σε ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Ευρώπη και τα μέτρα στήριξης στην Ελλάδα

Η απότομη αύξηση στις τιμές των καυσίμων τον τελευταίο μήνα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, έχει προκληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Καθώς οι διαταραχές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τις τιμές μακροπρόθεσμα, κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις στους καταναλωτές και την οικονομία. Στην Ελλάδα ψηφίζονται σήμερα (31.3.2026) τα μέτρα επιδότησης καυσίμων και στήριξης πολιτών, αγροτών και μεταφορών, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, μια δημοσιονομική παρέμβαση ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά μέτρα αφορούν:

Επιδότηση diesel κίνησης: 20 λεπτά ανά λίτρο (με ΦΠΑ) για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

20 λεπτά ανά λίτρο (με ΦΠΑ) για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Fuel Pass – Ενίσχυση πολιτών: Ψηφιακή κάρτα για χρήση σε πρατήρια καυσίμων, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ταξί, με επιδότηση περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο βενζίνης.

Η επιδότηση μέσω fuel pass διαμορφώνεται ως εξής: Για τα αυτοκίνητα: 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές, 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα. Για τις μοτοσικλέτες: 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές, 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Επιδότηση λιπασμάτων: Προβλέπεται επιδότηση 15% στην αξία των τιμολογίων αγοράς λιπασμάτων, με αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου και διάρκεια έως το τέλος Μαΐου.

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων, είναι το τέταρτο μέτρο της δέσμης. Επειδή όμως το κόστος που θα καταβληθεί είναι ετήσιο, δεν συμπεριλαμβάνεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αλλά θα ψηφιστεί στη Βουλή, σε αυτόνομο νομοσχέδιο.

Ισπανία

Εντωμεταξύ, στις 20 Μαρτίου, η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε ένα σχέδιο ύψους 5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές της ενέργειας και σε άλλους τομείς. Το διάταγμα προβλέπει μείωση του ΦΠΑ στο 10% για καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, εκπτώσεις έως 30 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου και άμεση στήριξη σε μεταφορείς, αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς. Παράλληλα, παρέχονται επιδοτήσεις για λιπάσματα και φορολογικές ελαφρύνσεις για εταιρείες και καταναλωτές με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Επιπλέον, το μέτρο περιλαμβάνει μερική αποζημίωση για την αύξηση του κόστους στις τακτικές θαλάσσιες επιβατικές μεταφορές, πάγωμα των ανώτατων τιμών βουτανίου και προπανίου, ευελιξία στις συμβάσεις προμήθειας και μειώσεις στον φόρο αποθήκευσης φυσικού αερίου σε υπόγεια.

Κύπρος

Η Κύπρος θα μειώσει περαιτέρω τον φόρο προστιθέμενης αξίας στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, θα μειώσει τους φόρους στα καύσιμα και θα επιδοτήσει τους μισθούς στον κλάδο του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό τομέα της οικονομίας, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους ζωής που οφείλεται στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσε την περασμένη Πέμπτη (26.3.2026) ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Κύπρος, η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πλησιέστερα στη Μέση Ανατολή, έχει σημειώσει επιβράδυνση στις τουριστικές κρατήσεις, καθώς η σύγκρουση που πλήττει την περιοχή δημιουργεί ανησυχίες για την ασφάλεια στους ταξιδιώτες, μετά την επίθεση με drone σε βρετανική βάση στο νησί στις 2 Μαρτίου. Ο Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ τον Απρίλιο και τον Μάιο και θα έχουν διαφορετική διάρκεια.

Το μέτρο για την επιδότηση των μισθών στον τουριστικό τομέα έως και 30% ισχύει για τον Απρίλιο του 2026, ενώ η μείωση του ΦΠΑ στο 5% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών θα ισχύει μέχρι τον Μάρτιο του 2027, ανέφερε. Ο συντελεστής ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια έχει ήδη μειωθεί στο 9% από 19%, λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ηνωμένο Βασίλειο

Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο παράγεται από φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές, οι τιμές της βενζίνης έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 18 μηνών, λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου, σύμφωνα με τον οδικό σύλλογο RAC. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να παρέμβει αν διαπιστωθεί εκμετάλλευση της κρίσης από τους πωλητές βενζίνης, κάτι που η Ένωση Λιανοπωλητών Βενζίνης αρνείται. Ταυτόχρονα, τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούν να επωφεληθούν από ένα πακέτο ύψους 53 εκατ. λιρών, που ανακοίνωσε τον Μάρτιο ο πρωθυπουργός, για να καλύψουν μέρος των εξόδων τους.

Νορβηγία

Η Νορβηγία θα μειώσει προσωρινά τους φόρους επί της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης. Από την 1η Απριλίου, ο φόρος επί της βενζίνης θα μειωθεί κατά 4,41 κορώνες (39 σεντς) ανά λίτρο και ο φόρος επί του πετρελαίου κίνησης κατά 2,85 κορώνες (25 σεντς) ανά λίτρο. Η Νορβηγία, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη μετά τη Ρωσία, έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρικών οχημάτων ανά κάτοικο στον κόσμο, τα οποία αντιπροσώπευαν περίπου το 32% του στόλου αυτοκινήτων της χώρας τον Δεκέμβριο του 2025. Τα αυτοκίνητα ντίζελ αντιπροσώπευαν το 31,8% του στόλου, σε σύγκριση με το 23,9% για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα και το 12,6% για διάφορα υβριδικά, πράγμα που σημαίνει ότι, εκτός από την πλεονεκτική της θέση ως παραγωγού πετρελαίου, δεν εξαρτάται επίσης από τα καύσιμα μεταφοράς στον ίδιο βαθμό με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Για τους Αμερικανούς οδηγούς, οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 30% από την έναρξη του πολέμου. Την Τετάρτη (18.3,2026), η μέση εθνική τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ ανέβηκε στα 3,84 δολάρια το γαλόνι, από 2,92 δολάρια πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με την AAA. Η τιμή του γαλονιού ντίζελ έχει εκτοξευθεί σε πάνω από 5 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχει καμία εγγύηση» ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν τις επόμενες εβδομάδες, παρά τη δέσμευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να αναγκάσουν το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις έως ότου το Ιράν παραδοθεί άνευ όρων. «Όσο καιρό κι αν πάρει, δεν πειράζει, ό,τι κι αν χρειαστεί», δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ στις αρχές Μαρτίου, όταν εκτιμούσε πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος.

Κίνα

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου στον κόσμο, έχει προετοιμαστεί εδώ και καιρό για ένα σοκ εφοδιασμού στον Κόλπο, αποθηκεύοντας πετρέλαιο. Με την πάροδο των ετών, το Πεκίνο εκμεταλλεύτηκε τις χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου και την αφθονία της προσφοράς από τις χώρες του Κόλπου για να δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, 900 εκατ. βαρέλια, αν και αυτό αντιστοιχεί μόνο σε περίπου τρεις μήνες των εισαγωγών της. Και για να διατηρήσουν τις εγχώριες τιμές υπό έλεγχο, οι αρχές της Κίνας φέρεται να έχουν διατάξει τα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας να σταματήσουν την εξαγωγή καυσίμων προς το παρόν.

Ινδία

Το υπουργείο Πετρελαίου της Ινδίας ανακοίνωσε στις 26 Μαρτίου ότι έχει εξασφαλίσει προμήθειες αργού πετρελαίου για τις επόμενες 60 ημέρες και προέτρεψε τους κατοίκους να αποφύγουν τις αγορές πανικού. Σχεδόν το ήμισυ των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Ινδίας -μαζί με ένα μεγάλο μέρος των αποστολών υγροποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου- διέρχεται συνήθως από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το υπουργείο ανέφερε ότι οι «μεγάλοι όγκοι» αργού πετρελαίου που διατίθενται «στις διεθνείς αγορές» έχουν «αντισταθμίσει με το παραπάνω οποιαδήποτε διακοπή».

Ιρλανδία

Οι φόροι στη βενζίνη και το ντίζελ μειώθηκαν στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που εισήγαγε η κυβέρνηση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Στο πλαίσιο του πακέτου μέτρων ύψους 235 εκατ. ευρώ, η αναστολή της εισφοράς της Εθνικής Υπηρεσίας Αποθεμάτων Πετρελαίου (NORA) θα μειώσει επίσης την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πράσινο ντίζελ, ενώ οι επιδοτήσεις θέρμανσης για τους δικαιούχους κοινωνικής πρόνοιας θα παραταθούν για τέσσερις εβδομάδες.

Αυστραλία

Σε δύο πολιτείες της Αυστραλίας, οι δημόσιες συγκοινωνίες θα γίνουν δωρεάν, με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να μην χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους. Τα ταξίδια με τρένα, τραμ και λεωφορεία στη Βικτώρια θα είναι δωρεάν από την Τρίτη (31.3.2026) και καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου, ενώ οι μετακινούμενοι στην Τασμανία δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν για λεωφορεία, πούλμαν και πλοία από τη Δευτέρα (30.3.2026) μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ο υπουργός μεταφορών της Τασμανίας δήλωσε επίσης ότι τα σχολικά λεωφορεία, τα οποία μέχρι τώρα ήταν επί πληρωμή, θα γίνουν δωρεάν, εξοικονομώντας σε όσους τα χρησιμοποιούν 20 δολάρια Αυστραλίας (12 ευρώ) την εβδομάδα. Η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί απότομα στην Αυστραλία από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τον εθνικό μέσο όρο να ανέρχεται σε 2,38 δολάρια Αυστραλίας (1,42 ευρώ) ανά λίτρο στις 22 Μαρτίου, από περίπου 2,09 δολάρια Αυστραλίας (1,25 ευρώ) στην αρχή του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Πετρελαίου.

Αίγυπτος

Η Αίγυπτος έχει θεσπίσει μια σειρά προσωρινών μέτρων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών. Τα καταστήματα, τα εστιατόρια και τα καφέ έχουν λάβει εντολή να κλείνουν στις 21.00 κάθε βράδυ για τον επόμενο μήνα, ενώ ο φωτισμός των δρόμων και οι διαφημίσεις κατά μήκος των δρόμων έχουν μειωθεί. Τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά αξιοθέατα εξαιρούνται. Οι εργαζόμενοι σε μη βασικούς τομείς έχουν κληθεί να εργάζονται από το σπίτι μία ημέρα την εβδομάδα, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των μετακινήσεων προς και από την εργασία. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση αύξησε τις τιμές της βενζίνης και τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να περιορίσει τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στα δημόσια οικονομικά της. Επίσης, έχει επιβραδύνει μεγάλα κρατικά έργα υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης και έχει μειώσει τα επιδόματα καυσίμων για τα κυβερνητικά οχήματα κατά σχεδόν ένα τρίτο.

Φιλιππίνες

Οι Φιλιππίνες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την κυβέρνησή τους να προσφέρει επιδοτήσεις στους οδηγούς μεταφορικών μέσων, να μειώνει τις υπηρεσίες των πορθμείων και να εφαρμόζει τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους. Με το 98% του πετρελαίου της να εισάγεται από τον Κόλπο, η ασιατική χώρα έχει δει το κόστος του ντίζελ και της βενζίνης να υπερδιπλασιάζεται. Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων έχει δεσμευτεί να αποθηκεύσει ένα εκατομμύριο επιπλέον βαρέλια πετρελαίου και δεν έχει αποκλείσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων. «Τίποτα δεν αποκλείεται», δήλωσε ο Πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος. «Εξετάζουμε όλα τα πιθανά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε».

Σρι Λάνκα

Η Σρι Λάνκα, η οποία μόλις βγήκε από μια οικονομική κρίση, είναι μια άλλη ασιατική χώρα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Κόλπου για τις εισαγωγές καυσίμων. Για την εξοικονόμηση καυσίμων, έχει ορίσει την Τετάρτη ως αργία για κρατικούς φορείς, όπως σχολεία και πανεπιστήμια. Επίσης, έχει θεσπίσει περιορισμούς στην κατανάλωση καυσίμων, με τους οδηγούς αυτοκινήτων να περιορίζονται στα 15 λίτρα την εβδομάδα και τους μοτοσικλετιστές στα 5 λίτρα.

Ταϊλάνδη

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης έχει ζητήσει από τους πολίτες να βγάλουν τα μπουφάν τους, στο πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις μονάδες κλιματισμού. Οι κάτοικοι της Ταϊλάνδης έχουν κληθεί να διατηρούν τη θερμοκρασία του κλιματισμού στους 26 – 27 °C, ενώ όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν κληθεί να εργαστούν από το σπίτι. Η ασιατική χώρα είναι συνεχώς ζεστή και υγρή, με την υγρασία στην Μπανγκόκ να φτάνει συνήθως το 72% τον Απρίλιο.

Αιθιοπία

Οι αρχές διέταξαν τις εταιρείες εφοδιασμού καυσίμων να δώσουν προτεραιότητα στους φορείς ασφαλείας, στα μεγάλα κυβερνητικά έργα, στις βασικές βιομηχανίες και στην παραγωγή βασικών αγαθών. Τα μέτρα της Αιθιοπικής Αρχής Πετρελαίου και Ενέργειας οδήγησαν τα πρατήρια βενζίνης να δώσουν προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και να επιβάλουν περιορισμούς για την εξοικονόμηση καυσίμων. Οι αρχές στην περιοχή Τιγκράι, όπου υπάρχουν φόβοι για επιστροφή στον εμφύλιο πόλεμο, έχουν ανακοινώσει την πλήρη αναστολή της προμήθειας καυσίμων.

Μιανμάρ

Στη Μιανμάρ, τα ιδιωτικά οχήματα επιτρέπεται επί του παρόντος να κυκλοφορούν μόνο κάθε δεύτερη μέρα, ανάλογα με το αν η πινακίδα κυκλοφορίας τους είναι μονός ή ζυγός αριθμός. Τα ηλεκτρικά οχήματα εξαιρούνται. Η κυβέρνηση έχει επίσης εφαρμόσει ένα σύστημα διανομής καυσίμων με ψηφιακή παρακολούθηση, στο πλαίσιο του οποίου οι αγορές σαρώνονται, καταγράφονται και παρακολουθούνται μέσω ενός κωδικού QR που τοποθετείται στα οχήματα.

Βιετνάμ

Το Βιετνάμ έχει ενθαρρύνει έντονα τους πολίτες του να μένουν περισσότερο στο σπίτι για την εξοικονόμηση καυσίμων. Η κυβέρνηση κάλεσε επίσης τον κόσμο να «χρησιμοποιεί ποδήλατα, να κάνει carpooling, να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να περιορίζει τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων όταν δεν είναι απαραίτητο». Η ασιατική χώρα έχει επίσης καταργήσει προσωρινά τον φόρο περιβαλλοντικής προστασίας για τη βενζίνη και το ντίζελ, τα οποία εξαιρούνται επίσης από τον ΦΠΑ.

Μπαγκλαντές

Το Μπαγκλαντές έσπευσε να κλείσει τα πανεπιστήμιά του όταν ξέσπασε ο πόλεμος, μεταθέτοντας τις διακοπές για τον εορτασμό της λήξης του Ραμαζανιού. Η χώρα ξεκίνησε επίσης τον περιορισμό των πωλήσεων καυσίμων για τα περισσότερα οχήματα. Η κυβέρνηση έχει επιβάλει περισσότερες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για να περιορίσει επίσης την κατανάλωση ενέργειας.

Σλοβενία

Η Σλοβενία έγινε το πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ που εφάρμοσε περιορισμούς στην αγορά καυσίμων. Σύμφωνα με τα μέτρα, οι ιδιώτες οδηγοί στη Σλοβενία θα μπορούν να αγοράζουν έως 50 λίτρα καυσίμων την ημέρα. Οι επιχειρήσεις και οι αγρότες έχουν ένα πιο γενναιόδωρο όριο των 200 λίτρων.

Νότιο Σουδάν

Το Νότιο Σουδάν έχει αρχίσει να επιβάλλει περιορισμούς στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην πρωτεύουσά του, τη Τζούμπα. Ο κύριος διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας, η Jedco, ανακοίνωσε ότι σε ορισμένες περιοχές της πόλης θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται καθημερινές διακοπές ρεύματος με βάση ένα σύστημα εκ περιτροπής. Η χώρα διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στην Ανατολική Αφρική, αλλά το μεγαλύτερο μέρος εξάγεται, ενώ εισάγει τα διυλισμένα προϊόντα που απαιτούνται για την παραγωγή καυσίμων. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το Νότιο Σουδάν παράγει το 96% της ηλεκτρικής του ενέργειας από το πετρέλαιο.

Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων της ως διυλισμένα προϊόντα και όχι ως αργό πετρέλαιο. Προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων μεταφορών της από διυλιστήρια της Ασίας-Ειρηνικού, το αργό πετρέλαιο των οποίων προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Η χώρα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα εφοδιασμού. Έχει σκιαγραφήσει μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων σε περίπτωση που τα αποθέματα αρχίσουν να εξαντλούνται και έχει καταρτίσει ένα Εθνικό Σχέδιο Καυσίμων τεσσάρων φάσεων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση 1. Η πρώτη φάση αφορά κυρίως την παροχή πληροφοριών στους πολίτες, ώστε να μπορούν να μειώσουν εθελοντικά την κατανάλωση καυσίμων, καθώς και την παρακολούθηση των παγκόσμιων εξελίξεων. Στη δεύτερη φάση θα υπάρξει «μεγαλύτερη πίεση για την εθελοντική υιοθέτηση, από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέτρων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση καυσίμων, καθώς και μείωση της χρήσης καυσίμων από τον δημόσιο τομέα, όπου αυτό είναι σκόπιμο». Εάν οι διαταραχές ενταθούν, το σχέδιο προβλέπει ισχυρότερες παρεμβάσεις στις φάσεις 3 και 4, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιότητας στην παροχή καυσίμων για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις αλυσίδες εφοδιασμού εμπορευμάτων και τροφίμων, καθώς και για βασικούς κλάδους που στηρίζουν την οικονομία της Νέας Ζηλανδίας.