Διεθνή

Η Αυστραλία προσφέρει δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες για να προστατεύσει τους πολίτες από τις αυξημένες τιμές καυσίμων

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζε προσπάθησε να καθησυχάσει τους φόβους νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Brisbane, Australia - November 21, 2017: Rush hour congestion on Brisbane's Victoria Bridge with long line of buses stopped on dedicated busway, with city in background.
iStock

Δύο πολιτείες της Αυστραλίας θα προσφέρουν προσωρινά δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες για να μετριάσουν τις επιπτώσεις του αυξανόμενου κόστους καυσίμων, καθώς οι παρατεταμένες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή αυξάνουν τους κινδύνους εφοδιασμού.

Οι κάτοικοι της Βικτώριας, που είναι μια από τις έξι πολιτείες της Αυστραλίας, δεν θα χρεώνονται για τις δημόσιες συγκοινωνίες για ένα μήνα από τις 31 Μαρτίου, ως μέτρο προστασίας των πολιτών από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης. Η Τασμανία επίσης θα καταργήσει τα εισιτήρια για λεωφορεία και πλοία από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Ιουλίου, ανέφερε η διοίκησή της πολιτείας σε δελτίο τύπου.

Η Αυστραλία αντιμετωπίζει αυξημένους κινδύνους εφοδιασμού καυσίμων, με αρκετές εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων να αναφέρουν ελλείψεις και διαταραχές στις παραδόσεις παραγγελιών σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας. 

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζε δήλωσε την Παρασκευή (27.3.2026) ότι η βραχυπρόθεσμη προσφορά είναι ασφαλής προσπαθώντας να καθησυχάσει τους φόβους νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το υψηλότερο κόστος καυσίμων περιπλέκει επίσης τις εκτιμήσεις αναφορικά με τον πληθωρισμό για την κεντρική τράπεζα. Οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές είχαν ήδη ενισχυθεί πριν από το σοκ εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε το βασικό της επιτόκιο στο 4,1% στην τελευταία της συνεδρίασή της, μια απόφαση που δίχασε το διοικητικό συμβούλιο. Από την Πέμπτη, οι αναλυτές έχουν προβεί σε πλήρη αποτίμηση δύο ακόμη αυξήσεων επιτοκίων για το δολάριο της Αυστραλίας φέτος.

Η χώρα ανακοίνωσε το Σάββατο (28.3.2026) νέα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων χρηματοδότησης από τη διεθνή αγορά. Τα τελευταία μέτρα πρόκειται να κατατεθούν προς ψήφιση στο κοινοβούλιο αύριο Δευτέρα (30.3.2026).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo