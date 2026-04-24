Reuters: Η Ελλάδα παύει να είναι η πιο χρεωμένη χώρα της ευρωζώνης – Πτώση του δημόσιου χρέους κάτω από την Ιταλία

Από τα τέλη του 2026, η Ελλάδα δεν αναμένεται πλέον να είναι η πιο επιβαρυμένη χώρα της ευρωζώνης σε επίπεδο δημόσιου χρέους, καθώς το δημόσιο χρέος της εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κάτω από εκείνο της Ιταλίας, σύμφωνα με πηγές και στοιχεία από το νέο σχέδιο προϋπολογισμού της τελευταίας.

Ειδικότερα, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας προβλέπεται να μειωθεί περίπου στο 137% του ΑΕΠ το 2026, από 145% το 2025, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων στο Reuters.

Αντίθετα, η Ιταλία βλέπει το χρέος της να αυξάνεται από 137,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 138,6% το 2026, σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο (DFP) του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

«Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της ευρωζώνης από φέτος», δήλωσε ένας από τους δύο Έλληνες αξιωματούχους στο Reuters.

Η νέα εκτίμηση για το ποσοστό χρέους της Ελλάδας θα συμπεριληφθεί στο νέο πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο της χώρας, το οποίο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του μήνα.

Το χρέος της Ιταλίας θα παραμείνει σχεδόν σταθερό στο 138,5% το 2027, πριν μειωθεί στο 137,9% το 2028 και στο 136,3% το επόμενο έτος, σύμφωνα με το δημοσιονομικό της σχέδιο.

Από το 2020, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, το υψηλότερο στην ευρωζώνη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχει συρρικνωθεί κατά περισσότερο από 45 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 145% του ΑΕΠ πέρυσι.

Η Ιταλία μείωσε το χρέος της κατά περίπου 17 ποσοστιαίες μονάδες την ίδια περίοδο.

Η Ελλάδα, η οποία ανακάμπτει από μια δεκαετή χρηματοπιστωτική κρίση και τρία πακέτα διάσωσης συνολικού ύψους περίπου 280 δισ. ευρώ, σχεδιάζει να αποπληρώσει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα δάνεια ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ από το πρώτο πακέτο διάσωσης αργότερα μέσα στο έτος.