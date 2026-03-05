Scope Ratings: Σταθερές προοπτικές και ανθεκτικά κέρδη για τις ελληνικές τράπεζες εν μέσω γεωπολιτικών κινδύνων

Σταθερές προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες το 2026 δίνει ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, σε σημερινή (05.03.2026) έκθεση, αποδίδοντας το σε ανθεκτική κερδοφορία, βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού και ενίσχυση των κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την έκθεση της Scope, η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να κινηθεί ελαφρά υψηλότερα, καθώς συνεχίζεται η αύξηση σε χορηγήσεις και προμήθειες, ενώ οι προβλέψεις για ζημιές δανείων εξομαλύνονται και το κόστος κινδύνου υποχωρεί κάτω από τις 50 μονάδες βάσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, η Scope εντάσσει και το «εξωτερικό» ρίσκο. Σημειώνει ότι μια επιδείνωση του γεωπολιτικού τοπίου μπορεί να πιέσει τις τράπεζες μέσω διόρθωσης στις τιμές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και μέσω επιβράδυνσης των βασικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδας. Για την αγορά, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη μεταβλητότητα και πιο δύσκολες συνθήκες χρηματοδότησης, αν οι διεθνείς εντάσεις κλιμακωθούν.

Στο βασικό της σενάριο, η Scope «βλέπει» το 2026 με πραγματική αύξηση ΑΕΠ 2% για την Ελλάδα και σταθερό επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ στο 2%. Εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα συνεχίσουν να ενισχύονται, με ώθηση από αύξηση δανείων 6%, παρότι τα περιθώρια αναμένεται να πιεστούν από χαμηλότερα επιτόκια Euribor σε σχέση με το 2025. Παράλληλα προβλέπει διατήρηση του ρυθμού στις προμήθειες, με στήριξη από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας, υψηλότερη συναλλακτική δραστηριότητα και στοχευμένες εξαγορές.

Στο σκέλος της ποιότητας ενεργητικού, η Scope θεωρεί ότι οι ανάγκες για νέες προβλέψεις έχουν μειωθεί, επειδή τα παλαιά αποθέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν σε μεγάλο βαθμό επιλυθεί και τα ποσοστά νέων αθετήσεων υποχωρούν. Ωστόσο επισημαίνει ότι η ταχεία αύξηση της έκθεσης σε μεγάλες επιχειρήσεις χρειάζεται στενή παρακολούθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Scope περιγράφει και ένα δυσμενές σενάριο, με χρηματοπιστωτική αναταραχή και μειώσεις επιτοκίων. Σε αυτή την εκδοχή, σε σχέση με το βασικό σενάριο, τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια μειώνονται κατά 40 μονάδες βάσης, η αύξηση δανείων πέφτει κατά 30%, η αύξηση προμηθειών περιορίζεται στο μισό, τα έσοδα από συναλλαγές μηδενίζονται και το κόστος κινδύνου ανεβαίνει κατά 70 μονάδες βάσης. Παρ’ όλα αυτά, η Scope εκτιμά ότι οι τράπεζες του δείγματος παραμένουν κερδοφόρες, με μέση απόδοση επί των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού 1,8% το 2026.

Στα κεφάλαια, η έκθεση καταγράφει μέσο δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 15,6% στο τέλος του 2025, πάνω από τα ελάχιστα εποπτικά όρια για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Αναφέρει ότι η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει το υψηλότερο «μαξιλάρι», ενώ η Πειραιώς βρίσκεται περίπου 600 μονάδες βάσης χαμηλότερα, σε μεγάλο βαθμό λόγω κινήσεων εξαγορών και διαφορετικής αφετηρίας. Η Scope υπενθυμίζει ότι μετά την έγκριση της ΕΚΤ για διανομή μερισμάτων από τον Ιούνιο 2024, οι τράπεζες αυξάνουν τις πληρωμές προς τους μετόχους, στο 60% για την Εθνική και στο 50% για Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς, ενώ βλέπει θετικά την επιτάχυνση απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων που βελτιώνει την ποιότητα των κεφαλαίων.

Στη χρηματοδότηση, η Scope υπογραμμίζει ότι η μεγάλη βάση καταθέσεων στηρίζει τα προφίλ ρευστότητας, ενώ η πρόσβαση στις αγορές ομολόγων έχει βελτιωθεί ώστε οι τράπεζες να αυξάνουν εκδόσεις για να καλύπτουν τις απαιτήσεις MREL, δηλαδή τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρει ότι η δημόσια προοπτική αξιολόγησης της για Εθνική (BBB+/Stable) και Alpha Bank (BBB/Stable) παραμένει σταθερή, με τους κινδύνους συνολικά να εμφανίζονται ισορροπημένοι.