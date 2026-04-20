ΣΕΒ και CCIFG στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ: Νέες συμπράξεις για ενέργεια, τεχνολογία και άμυνα

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα, ο ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG) διοργανώνουν το Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ το Σάββατο 25 Απριλίου, στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το φόρουμ, με τίτλο «Μαζί για μια ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη», που διοργανώνουν ο ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG) ως Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, συγκεντρώνει κορυφαίους Έλληνες και Γάλλους επιχειρηματίες, καθώς και θεσμικούς εκπροσώπους, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και την ανάδειξη νέων πεδίων κοινών επενδύσεων και βιομηχανικών συμπράξεων.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στον ευρωπαϊκό διάλογο για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, με το φόρουμ να λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής προτάσεων και επιτάχυνσης συνεργασιών ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ο ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην προώθηση της διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας σε τομείς κομβικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανική αυτονομία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, μέσα από τρεις θεματικούς άξονες. Πρώτον, η ενεργειακή μετάβαση και η σχέση της με την ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια εφοδιασμού, και η θέση της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου. Δεύτερον, η ανάπτυξη κυρίαρχων τεχνολογιών (τεχνητή νοημοσύνη, data centers), η χρηματοδότηση καινοτομίας και η σύνδεση έρευνας και παραγωγής. Τρίτον, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης, η μεταφορά τεχνολογίας και η περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνογαλλικών συνεργασιών με στόχο την αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων», τονίζει ο Σύνδεσμος.

Την εκδήλωση θα ανοίξουν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών των δύο χωρών, Κυριάκος Πιερρακάκης και Roland Lescure, και θα ολοκληρωθεί με παρεμβάσεις του πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron.

Από γαλλικής πλευράς συμμετέχουν, μεταξύ άλλων: Ο Gérard Mestrallet (ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου της Γαλλίας για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC)), ο Pierre-Eric Pommellet (πρόεδρος & γενικός διευθυντής, Naval Group), ο Stéphane Boujnah (πρόεδρος & γενικός διευθυντής, Euronext), ο Bruno Bensasson (γενικός διευθυντής, Akuo), ο Thierry Deau (ιδρυτής & διευθύνων σύμβουλος, Meridiam) και ο Pierre-Arthur Lestrade (αντιπρόεδρος Ευρώπης, EDF Power Solutions).

Από ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν: Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος (εκτελεστικός πρόεδρος, Metlen Energy & Metals), ο Κρίστιαν Χατζημηνάς (ιδρυτής & διευθύνων σύμβουλος, Theon International), ο Marcel Cobuz (πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής, TITAN Cement International), ο Ανδρέας Αθανασόπουλος (διευθύνων σύμβουλος, Olympia Group), ο Γιάννης Λουμάκης (διευθύνων σύμβουλος, UniSystems) και ο Αλέξανδρος Μπένος (οικονομικός διευθυντής, Cenergy Holdings).