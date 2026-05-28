Στα ηλεκτρονικά καταστήματα ψωνίζουν 8 στους 10 Έλληνες – Αγοράζουν ρούχα και κλείνουν εισιτήρια για ταξίδια

Η αγορά προϊόντων online δείχνει πως γίνεται όλο και περισσότερο συνήθεια για τους Έλληνες με το ηλεκτρονικό εμπόριο να αποτελεί πλέον σταθερά στις επιλογές τους.

όπως αναφέρουν τα ευρήματα έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο που διεξήχθη από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN), υπό την αιγίδα της eQuality NGO.

Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και οι καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυγχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογείται θετικά από το 64,2% των συμμετεχόντων.

Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα είδη ένδυσης και υπόδησης με 75,7%, η διαμονή σε καταλύματα με 73,3%, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες με 68,5%, η παραγγελία έτοιμου φαγητού με 64,5%, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες με 62,7% και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας με 58,9%.

Η μηνιαία δαπάνη παραμένει συγκεντρωμένη κυρίως έως τα 500 ευρώ, αλλά αυξάνεται το ποσοστό όσων ξοδεύουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα για online αγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμπιστοσύνη προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι καταναλωτές εμπιστεύονται περισσότερο e-shops με γνωστό όνομα ή σύνδεση με μεγάλη αλυσίδα (72,8%), ενώ προτιμούν άμεση εξυπηρέτηση πριν και μετά την αγορά (67,1%), καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο site (67%) αλλά και καλές κριτικές σε blogs και forums (63,7%).