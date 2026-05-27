Παπασταύρου: Υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ και Κάθετος Διάδρομος στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της Ελλάδας

Τη στρατηγική σημασία της ανάπτυξης των ενεργειακών υποδομών, των υδρογονανθράκων, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και του ενεργειακού Κάθετου Διαδρόμου για τη γεωπολιτική και οικονομική αναβάθμιση της χώρας ανέδειξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της Attica Green Expo 2026.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, επεσήμανε την ολιστική προσέγγιση του υπουργείου όσον αφορά τα χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού, των ΑΠΕ και της βιομηχανίας, κάνοντας λόγο για τη θέσπιση ενός ξεκάθαρου τοπίου με κανόνες. Απ’ την πλευρά του, ο ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος έκανε γνωστό ότι η πρόταση για τον σχεδιασμό της διαχείρισης των αποβλήτων στην Αττική έχει ήδη κατατεθεί στην Κομισιόν.

Ειδικότερα, ο κ. Παπασταύρου, χαρακτήρισε την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων «εθνική υπόθεση», επισημαίνοντας ότι απαιτεί «σοβαρότητα, συνέπεια και συνέχεια», ενώ υπογράμμισε πως η χώρα εισέρχεται πλέον σε μία νέα φάση ενεργειακής στρατηγικής και γεωπολιτικής αναβάθμισης. «Ο τομέας ανάπτυξης υδρογονανθράκων είναι μία εθνική υπόθεση και γι’ αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, συνέπεια και συνέχεια». Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα προχωρά στην 1η ερευνητική γεώτρηση μεγάλου βάθους τον Φεβρουάριο του 2027, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία σύνθετη και πολυετή διαδικασία, η οποία απαιτεί στρατηγική επιμονή και σταθερότητα. «Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι ένας “μαραθώνιος”», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες λειτουργούν με όρους διεθνούς διαχείρισης χαρτοφυλακίου και αξιολογούν συνεχώς επενδυτικές προτεραιότητες και αποδόσεις.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της συνέχειας της ενεργειακής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα κατάφερε να επιταχύνει κρίσιμες διαδικασίες και να κερδίσει την αξιοπιστία μεγάλων διεθνών επενδυτών. «Το να μπορέσουμε να φτάσουμε στην ερευνητική γεώτρηση δεν είναι κάτι που γίνεται σε αυτόματο πιλότο», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η χώρα «ξάφνιασε θετικά» τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες με την ταχύτητα υλοποίησης κρίσιμων αποφάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στον Κάθετο Διάδρομο, τον οποίο χαρακτήρισε έργο «πολύ μεγαλύτερο από το στενά ενεργειακό κομμάτι», καθώς – όπως είπε – δημιουργεί μία νέα οικονομική και γεωπολιτική πραγματικότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. «Η Ελλάδα εξελίσσεται σε σημείο εισόδου και διαχείρισης νέων ενεργειακών δρόμων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές της, αλλά και την πολιτική και οικονομική σταθερότητα που διαθέτει.

Ο κ. Παπασταύρου ερωτηθείς για το επικείμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ, αναφέρθηκε και στη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ενέργειας, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία «3+1» αποκτά πλέον μεγαλύτερο βάθος και ουσιαστικότερο περιεχόμενο. «Αυτή η πρωτοβουλία για εμάς είναι στοιχείο ανάδειξης του πλούτου της περιοχής και δημιουργίας πλαισίου συνεργασίας», δήλωσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επενδύει συστηματικά στα δίκτυα και στις διασυνδέσεις ήδη από το 2019, επισημαίνοντας πως η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί αποτέλεσμα συγκυριακών εξελίξεων, αλλά μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη προχωρήσει κρίσιμα έργα, όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης, οι νέοι συμπιεστές φυσικού αερίου, η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, καθώς και οι σχεδιαζόμενες διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων. «Τα δίκτυα και οι υποδομές είναι η ραχοκοκαλιά της πατρίδας μας και επένδυση για τα παιδιά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των data centers, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις στον τομέα αυτό επιβεβαιώνουν τη σημασία της έγκαιρης ενίσχυσης των ενεργειακών δικτύων.

Αναφερόμενος στις ΑΠΕ, ο υπουργός σημείωσε ότι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ αυξήθηκε από 6,3 GW το 2019 σε σχεδόν 18 GW σήμερα, ενώ μόνο τους τελευταίους 12 μήνες προστέθηκαν επιπλέον 3 GW στο σύστημα.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για μία νέα ολιστική προσέγγιση στη χωροταξία και την ενέργεια, με επίκεντρο τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη βιομηχανία. «Χρειάζεται να δημιουργηθεί μία ολιστική προσέγγιση», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι στόχος είναι να υπάρξει συντονισμός μεταξύ χωροταξίας, ενέργειας, τουρισμού και βιομηχανίας, με σαφείς και σύγχρονους κανόνες ανάπτυξης.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού τα νέα χωροταξικά πλαίσια, τα οποία θα θέτουν ξεκάθαρους κανόνες για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και την προστασία του περιβάλλοντος. «Όταν έχεις φτάσει στα 18 GW, χρειάζονται πλέον πιο ξεκάθαροι και πιο αυστηροί κανόνες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η χώρα οφείλει να οργανώσει τον δημόσιο χώρο με μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Αναφερόμενος στην πολιτική προστασία και στην αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από φυσικές καταστροφές, σημείωσε ότι στο πλαίσιο του Antinero, για πρώτη φορά ολοκληρώθηκαν εγκαίρως αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025. «Αν ακολουθήσεις το τραύμα της φωτιάς τον πρώτο χειμώνα, τότε η φύση έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να επανέλθει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της χώρας στον τομέα της ενέργειας, σημειώνοντας ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι γεωλογικές εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα της περιοχής, δημιουργούνται σημαντικές δυνατότητες για νέες επενδύσεις και περαιτέρω ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας. «Η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μεγάλων ενεργειακών εταιρειών», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα προχωρά με οργανωμένο τρόπο και με σοβαρότητα» στη νέα αυτή ενεργειακή εποχή.

Γραφάκος: Ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική ολοκληρώνεται τους προσεχείς μήνες

Ο σχεδιασμός για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική ολοκληρώνεται μέσα στους προσεχείς μήνες, «άρα κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η Αττική», σημείωσε απ’ την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, σε σχετικό πάνελ που συμμετείχε. Όπως έκανε γνωστό, έχει ήδη κατατεθεί η σχετική πρόταση στην Κομισιόν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «εδώ και 7 χρόνια έχουμε δουλέψει σκληρά. Βάλαμε σε τάξη ένα δύσκολο και πολύ σύνθετο κομμάτι, με συγκρούσεις και αντιδράσεις τοπικού χαρακτήρα. Κάποιοι φώναζαν όταν έκλειναν δομές και αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για εγκαταστάσεις με μηδέν άτομα προσωπικό και χωρίς οικονομικές καταστάσεις επί 10 χρόνια. Έχουμε κάνει μία τεράστια αλλαγή, μία τεράστια μεταρρύθμιση και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί το πετύχαμε μαζί με την αυτοδιοίκηση».