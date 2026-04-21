Συνάντηση Παπασταύρου με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για την ενέργεια – Στο επίκεντρο ο Κάθετος Διάδρομος

Τον Ειδικό Απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ενέργεια, Joshua Volz, υποδέχτηκε σήμερα (21.4.2026) στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου.

Ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Joshua Volz μίλησαν για τα επίκαιρα ενεργειακά θέματα όπως την πρόσφατη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη όπως και για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και της Stena Drilling για το κοίτασμα της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο.

Ο υπουργός έκανε γνωστή την σημερινή συνάντηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Υποδέχτηκα, σήμερα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Ειδικό Απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ενέργεια, Joshua Volz.

Μετά από συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλαμε τους τελευταίους μήνες, από την Διατλαντική Σύνοδο που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος, τον Φεβρουάριο, για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου (Transatlantic Gas Security Summit), μέχρι και τις συναντήσεις στο πλαίσιο της #CERAWeek2026 στο Χιούστον τον Μάρτιο, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις θετικές εξελίξεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και θωράκιση της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε η πρόσφατη συμφωνία των Διαχειριστών (TSOs), που προσφέρει κανονιστική σαφήνεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και η υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης μεταξύ της Κοινοπραξίας ExxonMobil-Energean – HELLENiQ Energy και της Stena Drilling που ξεκλειδώνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην ιστορία της χώρας μας σε βαθιά ύδατα.

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οικοδομούν μαζί μια ισχυρή στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Επόμενος κοινός σταθμός η Κροατία και το Three Seas Initiative Summit».