Οι πετρελαϊκές «βλέπουν» 270 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου στο Ιόνιο – Η ερευνητική γεώτρηση θα έχει πιθανότητα 16% να τα ξεκλειδώσει – Έπεσαν οι υπογραφές

Λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με το κοίτασμα και το χρονοδιάγραμμα της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στο Μπλοκ 2 του Ιονίου έδωσε σήμερα (15.4.2026) η Energean στο πλαίσιο της υπογραφής σύμβασης μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy, που έχει τα δικαιώματα έρευνας στο μπλοκ 2 του Ιονίου και της Stena Drilling, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και των πρέσβεων των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και της Σουηδίας, Χάκαν Έμσγκαρντ.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής για το γεωτρύπανο Stena Drillmax, που θα διεξάγει τη γεώτρηση, ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία αυτού του οδόσημου για την χώρα μας.

Όπως τόνισε, η τρισδιάστατη σεισμική έρευνα που έγινε τα προηγούμενα χρόνια αποκάλυψε την ύπαρξη του κοιτάσματος «Ασωπός», το οποίο εκτείνεται σε μια έκταση 1.000 τ.χλμ. στο υπέδαφος.

Η Energean υπολογίζει τα δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου στα 270 δισ. κ.μ., ενώ η πιθανότητα επιτυχίας της γεώτρησης είναι 16%, δηλαδή σε αντιστοιχία με τη διεθνή πρακτική.

Κεντρικό ερώτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το αν η μετανάστευση των υδρογονανθράκων έγινε πριν ή μετά τη δημιουργία της γεωλογικής δομής, ώστε να «παγιδευτούν» στο κοίτασμα. Σε κάθε περίπτωση, το ρίσκο αναλαμβάνουν οι εταιρείες και όχι το ελληνικό κράτος, όπως διευκρίνισε.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η γεώτρηση πρόκειται να γίνει σε βάθος 4.622μ. στο υπέδαφος και σε βάθος νερού 840μ. Θα διαρκέσει 60 ημέρες από το Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο του 2027 έναντι ενός κόστους 60-68 εκατ. ευρώ. Στις 21 Απριλίου θα είναι γνωστά τα αποτελέσματά της.

Πλέον, η κοινοπραξία πρόκειται να καταθέσει την περιβαλλοντική μελέτη στα μέσα Ιουνίου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η υψηλή εμπειρία και τεχνογνωσία των πετρελαϊκών βεβαιώνει πως δεν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον της χώρας μας.

Τέλος, σε περίπτωση που ανακαλυφθεί αέριο, τότε μιλάμε για μια διαδικασία 3,5-4 ετών μέχρι την έναρξη της παραγωγής. Η επένδυση θα φτάσει τα 5 δισ. ευρώ, ενώ πέραν της εγχώριας αγοράς, το αέριο μπορεί να μεταφερθεί και στο εξωτερικό μέσω αγωγών.

Παπασταύρου: Ιστορική στιγμή για την ενεργειακή πορεία της χώρας

Ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ανέφερε ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας, που υλοποιεί τον εθνικό σχεδιασμό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την ταχεία ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων.

Σε 300 περίπου μέρες από τώρα, θα γίνει η πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, στο σημείο “Ασωπός 1” του Βορειοδυτικού Ιονίου.

«Η ονομασία «Ασωπός 1» προσδίδει στον ερευνητικό στόχο έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέει τη σύγχρονη ενεργειακή προσπάθεια της Πατρίδας μας με τη μυθολογική παρακαταθήκη της χώρας μας», σημείωσε.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι η γεώτρηση θα γίνει σε πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και με χρήση της τελευταίας τεχνολογίας. Έτσι, διασφαλίζεται ότι κάθε δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στα οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινωνίες.

«Θα ήθελα εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας και να συγχαρώ την κοινοπραξία της Exxon – Energean – HelleniqEnergy για τον επαγγελματισμό τους, την ανταπόκρισή τους και τη συνεργασία που είχαμε σε πολύ απαιτητικούς ρυθμούς, για να φτάσουμε στη σημερινή υπογραφή», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.

Γκιλφόιλ: Ενεργειακή κυριαρχία για ΗΠΑ και Ελλάδα

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, στάθηκε στη σημασία της διμερούς ενεργειακής συνεργασίας, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή υπογραφή ως ένα ακόμη ένα οδόσημο στο ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας.

«Η συνεργασία είναι ένα ισχυρό παράδειγμα του τί μπορούμε να καταφέρουμε μαζί. Υπάρχει αποφασιστικότητα να προωθήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια. Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ ηπείρων και ηγείται στην ενεργειακή μεταμόρφωση της ευρύτερης περιοχής. Είναι αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος και πυλώνας σταθερότητας. Οι ΗΠΑ ακολουθούν την πολιτική της ενεργειακής κυριαρχίας τόσο για τις ίδιες, όσο και για τους συμμάχους τους, όπως η Ελλάδα. Οι σημερινές υπογραφές είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου».

Έμσγκαρντ: Η Ελλάδα γίνεται κόμβος στην Αν. Μεσόγειο

Ο Σουηδός πρέσβης, Χάκαν Έμσγκαρντ, δήλωσε ότι η Stena είναι ένας ισχυρός σύμμαχος για την Ελλάδα, προσφέροντας υψηλή τεχνολογία γεωτρήσεων σε μεγάλα βάθη.

Στάθηκε στην ανάδειξη της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο μέσω πρωτοβουλιών όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και ο Κάθετος Διάδρομος.