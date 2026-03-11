Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έκτακτο μέτρο για την προστασία των καταναλωτών – Αυστηροί έλεγχοι κατά της αισχροκέρδειας

Το μήνυμα ότι «το κέρδος είναι θεμιτό, αλλά η αισχροκέρδεια όχι» έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα (11.3.2026) στον ΑΝΤ1, μετά τα μέτρα κατά της ακρίβειας για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα.

«Δημοσιεύεται άμεσα στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους και ξεκινούν οι έλεγχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος. «Έλεγχοι γίνονται ήδη από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή που δημιουργήσαμε με δική μας μεταρρύθμιση και τις πρώτες 6 ημέρες έγιναν 1.500 έλεγχοι σε πρατήρια βενζίνης. Οπλισμένη με αυτή τη σκληρή νομοθέτηση, η Αρχή μπορεί να έχει σοβαρά αποτελέσματα, ώστε να μην υπάρξει αισχροκέρδεια στην αγορά», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση που του έγινε για το αν τα πρόστιμα εισπράττονται, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι τους τελευταίους 18 μήνες που ίσχυε το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ως τις 30 Ιουνίου 2025, επιβλήθηκαν 20 εκατ. ευρώ πρόστιμα. «Και επιβάλλονται και εισπράττονται κανονικά», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε «τα μέτρα θα ισχύσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου και τότε θα επανεξετάσουμε την κατάσταση, σύμφωνα και με την εισήγηση που θα κάνει η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής. Είναι κρίσιμο και για την ίδια την αγορά να επιδείξει κοινωνική ευθύνη, ώστε οι αποφάσεις που θα παρθούν να λειτουργούν σωστά για όλη την κοινωνία».

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι πέρυσι η Ελλάδα για 6 μήνες είχε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, που ήταν ο χαμηλότερος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η απόφαση του Πρωθυπουργού να επαναλάβουμε αυτό το μέτρο, δείχνει και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προφυλάξουμε τη μεσαία τάξη και τις πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες από φαινόμενα αισχροκέρδειας», ανέφερε.

Τέλος, για την ανάγκη να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «από τα έσοδα που έχει το Κράτος από τη φοροδιαφυγή και την είσπραξη του ΦΠΑ, έχουμε δώσει αλλεπάλληλες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, έχουμε μειώσει κατά 2% τη φορολογία, ενώ οι νέοι έως 25 ετών δεν πληρώνουν καθόλου φόρο».