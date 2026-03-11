Μέτρα κατά της ακρίβειας: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ – Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις, πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για την αισχροκέρδεια

Άμεση κυβερνητική παρέμβαση με μέτρα κατά της ακρίβειας ενεργοποιείται στην αγορά με ορίζοντα έως το τέλος Ιουνίου, με στόχο να μπει φρένο στην κερδοσκοπία σε καύσιμα και βασικά προϊόντα, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί νέο κύμα πιέσεων στην ενέργεια και στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τα μέτρα κατά της ακρίβειας που ανακοινώθηκαν σήμερα (11.3.2026) από τους Κωστή Χατζηδάκη, Σταύρο Παπασταύρου και Τάκη Θεοδωρικάκο κινούνται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την ενέργεια και ειδικά τα καύσιμα, όπου μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ο δεύτερος αφορά τις επιχειρήσεις που διακινούν τρόφιμα και άλλα βασικά είδη, με φρένο στο περιθώριο κέρδους ανά κωδικό προϊόντος. Είχε προηγηθεί η προαναγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για πλαφόν στα καύσιμα και στα προϊόντα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα το επόμενο τρίμηνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σκέλος της ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι από την έναρξη ισχύος της πράξης νομοθετικού περιεχομένου έως τις 30.6.2026 επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.

Με βάση όσα ανακοινώθηκαν, στο χονδρεμπόριο το περιθώριο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στα πρατήρια το όριο φτάνει έως τα 12 λεπτά από την τιμή προμήθειας για βενζίνη 95 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης. Για τις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ειδική πρόβλεψη, με πρόσθετο κόστος διανομής και μεταφοράς που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, ώστε να καλυφθούν οι ιδιαιτερότητες εφοδιασμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι από την έναρξη ισχύος της ίδιας ρύθμισης δεν θα επιτρέπεται πώληση προϊόντων πρώτης ανάγκης με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους ανά κωδικό από αυτό που ίσχυε το 2025. Η παρέμβαση αφορά τρόφιμα και άλλα βασικά είδη και ουσιαστικά βάζει ως σημείο αναφοράς τα περσινά περιθώρια, επιχειρώντας να αποτρέψει τη μεταφορά της διεθνούς αναταραχής στα ράφια μέσω αθέμιτων ανατιμήσεων. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 30.6.2026 και στη συνέχεια θα επανεκτιμηθεί.

Το πακέτο συνοδεύεται και από μια πιο σκληρή γραμμή στους ελέγχους. Κατά την παρουσίαση των μέτρων αναφέρθηκε ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη ενταθεί και ξεπερνούν τους 1.500, ενώ τα πρόστιμα για περιπτώσεις αισχροκέρδειας μπορούν να φτάσουν έως και τα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την έκταση της παράβασης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης περιέγραψε το γενικό πλαίσιο της παρέμβασης, λέγοντας ότι δεν υφίσταται ζήτημα επάρκειας και εφοδιασμού, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, και ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί με προσοχή και με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Ταυτόχρονα, προανήγγειλε ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προωθείται άμεσα ώστε να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα μέτρα.