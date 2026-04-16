Τι σημαίνει στην πράξη η πιθανότητα 16% να βρούμε φυσικό αέριο στον «Ασωπό»

Σημαντικό, αλλά όχι τεραστίων διαστάσεων, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι το κοίτασμα «Ασωπός» στο βορειοδυτικό Ιόνιο, αν το συγκρίνουμε με άλλα αντίστοιχα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως προς το φυσικό αέριο που περιέχουν.

Όπως ανέφερε χθες (15.4.2026) η Energean, τα δυνητικά αποθέματα σε φυσικό αέριο υπολογίζονται σε 270 δισ. κ.μ., μια ποσότητα καθόλου ευκαταφρόνητη που θα μπορούσε να αποτελέσει μια δυνατή αρχή για το όλο πρόγραμμα υδρογονανθράκων της χώρας μας. Συγκριτικά, το μεγάλο κοίτασμα Λεβιάθαν του Ισραήλ περιέχει 419 δισ. κ.μ. αερίου σε απολήψιμες ποσότητες. Το Ζορ στην Αίγυπτο είναι ακόμα πιο μεγάλο, αφού υπολογίζεται κοντά στα 850 δισ. κ.μ., με επιβεβαιωμένο περίπου το 1/3.

Υπάρχουν παράλληλα και μικρότερα κοιτάσματα που εκμεταλλεύονται οι πετρελαϊκές στην περιοχή. Η Energean διαχειρίζεται στο Ισραήλ το Karish και Karish North, που αθροιστικά διαθέτουν κοντά στα 50 δισ. κ.μ.

Στην περίπτωση της Κύπρου, το «Αφροδίτη» εκτιμάται σε 127 δισ. κ.μ. (επιβεβαιωμένα), το «Κρόνος» στα 70 δισ. κ.μ. (δυνητικά) και ο «Γλαύκος» στα 226 δισ. κ.μ. (δυνητικά).

Έτσι, ο «Ασωπός» θεωρείται πιο κοντά στο ισραηλινό κοίτασμα Ταμάρ των 200 δισ. κ.μ. και στον «Γλαύκο», εφόσον προφανώς αποδειχθούν οι ποσότητες στην πράξη, κάτι που όλοι εύχονται να δείξει η ερευνητική γεώτρηση το Φεβρουάριο του 2027.

Αναφορικά με τις πιθανότητες επιτυχίας του εγχειρήματος, η κοινοπραξία Energean – ExxonMobil – HELLENiQ Energy την τοποθετεί στο 16% για τα 270 δισ. κ.μ. που αναφέραμε. Βάσει της διεθνούς πρακτικής, αυτό μεταφράζεται σε μια σειρά από πιθανά σενάρια.

Στο πιο δυσμενές, η γεώτρηση μπορεί να είναι το λεγόμενο “dry well”, δηλαδή δεν θα έχει απολύτως καμία θετική ένδειξη, πράγμα που θα ήταν αποθαρρυντικό για τη συνέχεια.

Υπάρχει, όμως, και η περίπτωση να φανερώσει την παρουσία υδρογονανθράκων σε μερικό βαθμό, πράγμα που ενδεχομένως να οδηγήσει μετά σε δεύτερη ερευνητική γεώτρηση είτε στον ίδιο στόχο, είτε σε καινούριο, με ενισχυμένες πιθανότητες σε σχέση με την πρώτη. Αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν άφθονες διεθνώς, όπως για παράδειγμα στην κυπριακή ΑΟΖ.

Έτσι, ακόμα και αν δεν εμφανιστούν με το «καλημέρα» όλες οι ποσότητες που θέλει να δει η κοινοπραξία, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η προσπάθεια τελειώνει εκεί.

Σε κάθε περίπτωση, στελέχη του κλάδου δήλωσαν στο newsit ότι η τεχνογνωσία αποτελεί το άλφα και το ωμέγα στην έρευνα υδρογονανθράκων. Φέρνουν ως παράδειγμα το Λεβιάθαν και το Ζορ, όπου οι εταιρείες British Gas και Shell διέθεταν αντίστοιχα τα δικαιώματα για χρόνια δίχως να συνειδητοποιήσουν τί κρυβόταν στο υπέδαφος. Εν τέλει, ήταν άλλες εταιρείες και επιστήμονες που ερμήνευσαν σωστά τα διαθέσιμα στοιχεία, ξεκλειδώνοντας έτσι τον τεράστιο ορυκτό πλούτο.