Tι θα περιλαμβάνει το φετινό πακέτο της ΔΕΘ – Μειώσεις στη φορολογία και πιθανή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Στο βασικό πυρήνα της οικονομικής πολιτικής βρίσκεται η διαρκής στήριξη των εισοδημάτων και της οικογένειας, γεγονός που αναμένεται να αποτυπωθεί στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Είναι αρχή μας τα πλεονάσματα να επιστρέφουν στους πολίτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το βλέμμα στη ΔΕΘ, στο χθεσινό (24.4.25) μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας το στίγμα προθέσεων για το πακέτο ενισχύσεων που θα ανακοινωθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κόστος των εξαγγελιών υπολογίζεται σε περίπου 1,5 έως και 2 δισ. ευρώ. Θα περιλαμβάνονται κυρίως φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοπασχολούμενους και επαγγελματίες αγρότες.

«Το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να έχει λάβει τις τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα, με επικρατέστερο σενάριο -σύμφωνα με το ertnews- την προσθήκη δύο ενδιάμεσων συντελεστών 15% για εισοδήματα 10.000 έως 15.000 ευρώ από 22% που είναι σήμερα και 40% ή 42% από 40.000 έως 50.000 ευρώ από 44% που ισχύει τώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν εφαρμοστεί η μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22% σε 15% για τα εισοδήματα από 10.000 έως 15.000 ευρώ, τότε εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ, δηλαδή ετησίως 14.000 ευρώ, θα έχει όφελος περίπου 23 ευρώ το μήνα, δηλαδή 280 ευρώ ετησίως. εργαζόμενος με 1.600 ευρώ μηνιαίο μισθό, δηλαδή 22.400 το χρόνο θα έχει όφελος περίπου το μήνα 29 ευρώ, δηλαδή 350 ευρώ ετησίως» όπως εξηγεί η φοροτεχνικός Αρλέτα Βελισσαράκου.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η αύξηση του αφορολόγητου από τα 8.636 ευρώ στα 10.000 ευρώ για όσους δεν έχουν παιδιά. Για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες με εξαρτώμενα τέκνα το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση από τα 1.000 στα 1.500-2.000 ευρώ για κάθε παιδί.

«Προσωπική Διαφορά»

Επί τάπητος βρίσκεται και η προσωπική διαφορά, που εξανεμίζει τις αυξήσεις που λαμβάνουν περίπου 670.000 συνταξιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ο περιορισμός ή ακόμα και η κατάργησή της, με ταυτόχρονη καταβολή όλων των αυξήσεων που θα προκύπτουν στις συντάξεις.

«Για να καλύψουμε αυτή τη μεγάλη αδικία που μας κληρονόμησε η προηγούμενη κυβέρνηση, της προσωπικής διαφοράς, ερχόμαστε και δίνουμε έκτακτο βοήθημα για να καλύψουμε αυτή τη διαφορά(…) Η λογική μας και θα μείνω εδώ είναι να καλύψουμε αυτές τις τρύπες του παρελθόντος. Θα δούμε τα περισσότερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.

Πάντως, πέρα από την άμεση φορολογία, φορείς της αγοράς επιμένουν στην ανάγκη να υπάρξει παρέμβαση και στους έμμεσους φόρους.

Ταυτόχρονα ο πρόεδρος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης τόνισε: «Μεγαλύτερη έκπληξη, λοιπόν, θα θεωρούσα εάν κάνει μια μείωση ή μια μετάταξη στους συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ιδιαίτερα τρόφιμα. Αυτό θα το θεωρούσα ότι θα ήταν πραγματικά μια γενναία πράξη».

Στο πακέτο των μέτρων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%, σταδιακά, έως το 2027.