Τηλεργασία μια φορά την εβδομάδα για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης φέρνει η Κομισιόν – Το πλεόνασμα θα κρίνει τη νέα στήριξη στην Ελλάδα

Φαινόμενα αντίστοιχα με την πανδημία ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους στο εξής στην Ευρώπη, ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης και των σχετικών οδηγιών που εξετάζει η Κομισιόν. Τόσο η εφαρμογή της τηλεργασίας, όσο και η μείωση των πτήσεων, αποτελούν πλέον ορατό ενδεχόμενο, καθώς τα αποθέματα καυσίμων εξαντλούνται διαρκώς λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Ενόψει της συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών στην Κύπρο την Πέμπτη (23.4.2026), έγγραφο που επικαλείται η Financial Times κάνει λόγο για συστάσεις της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη, ώστε να εφαρμόσουν μέτρα που θα περιορίσουν την κατανάλωση. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δείχνει να εκτραχύνεται εκ νέου, οδηγώντας έτσι σε παράταση της ενεργειακής κρίσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από την τηλεργασία για μια ημέρα κάθε εβδομάδα, οι συστάσεις της Κομισιόν περιλαμβάνουν επιδοτήσεις προς τους πολίτες για τη χρήση ΜΜΜ, αλλά και μείωση της φορολογίας για αγορά φωτοβολταϊκών και αντλιών θερμότητας. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η καθιέρωση του «κοινωνικού leasing» για ηλεκτρικά οχήματα.

Όλα τα παραπάνω μέτρα θα είναι εθελοντικού χαρακτήρα, αλλά οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου μέχρι ορισμένα έστω κράτη-μέλη να τα υιοθετήσουν, εφόσον η διαταραχή συνεχιστεί αμείωτη.

Στην περίπτωση των αεροπορικών μεταφορών, η κατάσταση δεν έχει σχέση με ευρωπαϊκές παροτρύνσεις, αλλά αποτελεί ήδη μια δύσκολη πραγματικότητα. Οι αεροπορικές έχουν αρχίσει να περικόπτουν τις πτήσεις τους για να προστατευτούν από το υψηλό κόστος καυσίμου, πράγμα που ενδεχομένως να επηρεάσει χώρες όπως η Ελλάδα με υψηλό τουρισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως έχουν σήμερα τα πράγματα, η Ευρώπη διαθέτει πλήρη επάρκεια μόνο για τον Απρίλιο και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει ελλείψεις στο συγκεκριμένο καύσιμο. Ο αρμόδιος επίτροπος, Νταν Γιόργκενσεν, προειδοποίησε ότι η κρίση θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες και ακριβότερες πτήσεις το προσεχές καλοκαίρι. Σύμφωνα με το Bloomberg, η ΕΕ θα προχωρήσει στη βέλτιστη κατανομή των αεροπορικών καυσίμων στα κράτη-μέλη και σε προσπάθεια εξασφάλισης εναλλακτικών προμηθειών.

Να σημειώσουμε ότι το συνολικό πακέτο προτάσεων θα παρουσιαστεί από την Κομισιόν την Τετάρτη, ώστε να συζητηθεί στη συνέχεια στη σύνοδο της Κύπρου.

Πλεόνασμα και Βρυξέλλες περιμένει η ελληνική κυβέρνηση

Στο εγχώριο μέτωπο, το Μαξίμου καλείται να επιλέξει αν θα πορευτεί στο εξής μονάχα με μέτρα που αφορούν την κατανάλωση, όπως τα fuel pass, ή αν θα επεκταθεί με παρεμβάσεις και στην πλευρά της ζήτησης όπως ζητάει η Κομισιόν.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε χθες ότι θεωρεί πολύ πιθανή την ανάγκη πρόσθετων μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα περιμένει πρώτα την ευρωπαϊκή σύνοδο προτού λάβει τις οριστικές αποφάσεις της.

Στο δημοσιονομικό περιθώριο για νέα μέτρα αναφέρθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, λέγοντας ότι φαίνεται να υπάρχει χώρος με βάση το πλεόνασμα του 2025, αλλά η στήριξη θα πρέπει να είναι προσωρινή και στοχευμένη. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα.

«Τα μέτρα που λάβαμε σε ντίζελ και βενζίνη οδήγησαν σε μεγαλύτερη μείωση της τιμής από αυτή που θα είχαμε αν μειώναμε τον ΕΦΚ», σχολίασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δίνοντας τέλος στα όποια σενάρια.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι σήμερα λήγει η εκεχειρία των δύο εβδομάδων στη Μέση Ανατολή. Έτσι, δεν αποκλείεται η ευρωπαϊκή σύνοδος και οι αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης να συμπέσουν με ένα νέο κύκλο στρατιωτικών χτυπημάτων μεταξύ Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ. Η αγορά πετρελαίου δείχνει ήδη να αναμένει ένα τέτοιο δυσμενές ενδεχόμενο, καθώς ήδη από τη Δευτέρα η τιμή καταγράφει άνοδο.