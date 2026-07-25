Μακρο-οικονομία

To Διαδραστικό Πάρκο του ΕΚΕΤΑ και το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Χάλκης επισκέφτηκε ο Σταύρος Καλαφάτης

Living Lab έξυπνου νησιού χαρακτήρισε το Διαδραστικό Πάρκο ο υφυπουργός Ανάπτυξης
Traditional Greece fishing villages - charming Chalki (Halki) island in Dodecanese. view with typical boats and colorful houses
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Ένα Living Lab έξυπνου νησιού και παράδειγμα συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πανεπιστημίων και των ελληνικών επιχειρήσεων, χαρακτήρισε το πρότυπο Διαδραστικό Πάρκο του ΕΚΕΤΑ στη Χάλκη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

Στο πλαίσιο επίσκεψης στη Χάλκη ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί να συνδυάσει την τεχνολογική πρόοδο με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ενημερώθηκε για τις εφαρμογές έξυπνης ενέργειας, βιώσιμης κινητικότητας, κυκλικής οικονομίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ψηφιακών τεχνολογιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πιλοτικό αυτό μοντέλο βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης. 

Το Πράσινο Διαδραστικό Πάρκο Χάλκης δημιουργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με συντονιστή υλοποίησης το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Χάλκης, στο πλαίσιο του έργου «ΝΗΣΟΣ». Σε έκταση περίπου 3.500 τ.μ. συγκεντρώνονται τεχνολογικές λύσεις και ερευνητικές εφαρμογές που δείχνουν με απλό και βιωματικό τρόπο πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις της νησιωτικότητας, όπως η ενεργειακή αυτονομία, η διαχείριση των αποβλήτων και του νερού, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Αμέσως μετά, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη και στελέχη του ΕΚΕΤΑ και τον Δήμαρχο Χάλκης Άγγελο Φραγκάκη επισκέφθηκε το Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Χάλκης και ενημερώθηκε για τον ενεργειακό μετασχηματισμό του νησιού και το μοντέλο ενεργειακής κοινότητας που το έχει αναδείξει σε διεθνές παράδειγμα πράσινης μετάβασης και βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης. 

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