ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας την ερχόμενη εβδομάδα

Σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας προχωρά την ερχόμενη εβδομάδα το ελληνικό δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, θα διενεργήσει δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ και λήξης 30 Οκτωβρίου 2026.

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Παράλληλα με τη δημοπρασία, το ελληνικό δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Η περίοδος εγγραφών ορίστηκε από Τρίτη 28 Ιουλίου έως και Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.