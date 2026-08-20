Το φοινικέλαιο σε υψηλά 4 ετών, νέο πλήγμα στη βιομηχανία τροφίμων

Οι συνεχόμενες οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις των τελευταίων ετών έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα και στη βιομηχανία τροφίμων, κάτι που έρχεται να «θυμίσει» με εμφατικό τρόπο η τιμή για τα λάδια που χρησιμοποιούνται καθημερινά στο φαγητό.

Ενδεικτικό παράδειγμα το φοινικέλαιο, ένα από τα λάδια που χρησιμοποιούνται ευρέως, η τιμή του οποίου τον Ιούλιο έφτασε σε υψηλό τεσσάρων ετών προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη βιομηχανία τροφίμων.

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Σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Φυτικών Ελαίων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2% τον Ιούλιο, φτάνοντας τις 195,7 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η άνοδος ήρθε μετά την αύξηση κατά 3,8% τον Ιούνιο, όταν ο δείκτης είχε ανέλθει στις 192 μονάδες. Σε ετήσια βάση, τον Ιούνιο οι τιμές των φυτικών ελαίων ήταν ήδη 23,3% υψηλότερες.

Στο επίκεντρο φοινικέλαιο και σογιέλαιο

Η νέα άνοδος αποδίδεται κυρίως στο φοινικέλαιο και το σογιέλαιο. Οι τιμές του φοινικέλαιου ενισχύθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, καθώς η ζήτηση από τον κλάδο των βιοκαυσίμων στην Ινδονησία παραμένει ισχυρή.

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Παράλληλα, η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου ενισχύει την οικονομική ελκυστικότητα των βιοκαυσίμων, αυξάνοντας τη ζήτηση για φυτικά έλαια που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην παραγωγή τους.

Στο σογιέλαιο, οι τιμές ενισχύθηκαν επίσης λόγω της ισχυρής ζήτησης για πρώτες ύλες βιοκαυσίμων στις ΗΠΑ, καθώς και της αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης.

Αντίθετα, οι τιμές του ηλιέλαιου και του κραμβέλαιου υποχώρησαν, περιορίζοντας την άνοδο του συνολικού δείκτη.

Νέα πηγή πληθωριστικών πιέσεων

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγορά τροφίμων, καθώς τα φυτικά έλαια αποτελούν βασική πρώτη ύλη για μια σειρά προϊόντων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται ευρέως στην παραγωγή βιοκαυσίμων.

Η άνοδος των τιμών τους προσθέτει, επομένως, νέες πιέσεις στο κόστος παραγωγής και στις τιμές των τροφίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές αντιμετωπίζουν ήδη αυξημένες πιέσεις από τις καιρικές συνθήκες και τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Συνολικά, ο FAO Food Price Index αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 0,6%, στις 131,1 μονάδες, καθώς οι αυξήσεις στα δημητριακά, τη ζάχαρη και τα φυτικά έλαια υπεραντιστάθμισαν τις μειώσεις στις τιμές του κρέατος και των γαλακτοκομικών.