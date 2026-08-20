Το πετρέλαιο εδραιώνεται σε υψηλά επίπεδα ενώ συνεχίζεται η «κόντρα» ΗΠΑ με Ιράν – Στα 92 δολάρια το Brent, στα 85 το WTI

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν σε ανοδική τροχιά μετά από άνοδο περίπου 3% από την αρχή της εβδομάδας, τάση που τροφοδοτεί το αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 92 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης (20.8.2026), εν μέσω έντονης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αδυνατούν να συγκλίνουν σε μια βιώσιμη συμφωνία.

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Ανάλογη είναι η κίνηση για το αμερικανικού τύπου WTI που διαπραγματεύεται στα επίπεδα των 85 δολαρίων το βαρέλι έχοντας καταγράψει άνοδο περίπου 3% αυτή την εβδομάδα.

Η περαιτέρω άνοδος των τιμών θεωρείται βέβαιη, σύμφωνα με αναλυτές, όσο παραμένει η «κόντρα» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε σχέση με τη ναυσιπλοΐα από τα Στενά του Ορμούζ, αν και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το πετρέλαιο συνεχίζει να ρέει μέσω της πλωτής οδού, προσθέτοντας ότι θα ήταν ανοιχτός σε επανέναρξη των συνομιλιών με την Τεχεράνη «κάποια στιγμή».

Εν τω μεταξύ, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν αναστολή των χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν, αφού κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους στο έδαφός της, αυξάνοντας την οικονομική πίεση στην Ισλαμική Δημοκρατία.

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Παρά τους αυξημένους κινδύνους, οι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου συνέχισαν να μεταφέρουν σημαντικούς όγκους αργού πετρελαίου μέσω εναλλακτικών οδών και διακριτικών αποστολών.

Σε άλλα στοιχεία που επηρεάζουν τις τάσεις στην αγορά θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ, τα στοιχεία της EIA έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 4,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια, στο χαμηλότερο επίπεδο σε μια περίοδο πάνω από ένα μήνα.