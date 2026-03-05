Τσάφος για τιμές ενέργειας: Μακριά από τα επίπεδα του 2022 παρά την τελευταία άνοδο – Δεν τίθεται θέμα εφοδιασμού

Μακριά από τα ακραία επίπεδα της κρίσης του 2022 παραμένουν οι τιμές ενέργειας, παρότι τις τελευταίες εβδομάδες και ιδιαίτερα μετά τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχει επιστρέψει η ανοδική τάση, ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, καθησυχάζοντας πως δεν τίθεται θέμα εφοδιασμού για τη χώρα.

Στις αγορές ενέργειας, σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο, ο Νίκος Τσάφος σημείωσε ότι το Brent κινείται περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι, όταν πριν από λίγους μήνες ήταν κοντά στα 70 δολάρια, δηλαδή μια άνοδος περίπου 10% έως 15%. Η μεταφορά της αύξησης στις τελικές τιμές δεν είναι πλήρης, επειδή πάνω από το 50% της τιμής στην αντλία είναι φόροι και περίπου το 40% αφορά το ίδιο το καύσιμο, ενώ, όπως πρόσθεσε, η κίνηση της ισοτιμίας δολαρίου – ευρώ λειτουργεί ως «μαξιλάρι» για τους καταναλωτές. Στη σύγκριση με το 2022, υπενθύμισε ότι τότε το πετρέλαιο είχε φτάσει έως και τα 120 δολάρια.

Στο φυσικό αέριο, ο υφυπουργός ΥΠΕΝ περιέγραψε άνοδο στο TTF της Ολλανδίας, με την τιμή να ανεβαίνει κοντά στα 50 ευρώ ανά MWh, ενώ πρόσκαιρα άγγιξε και τα 60 ευρώ ανά MWh. Όπως είπε, πριν από την κρίση το επίπεδο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά MWh, όμως η σημερινή εικόνα μοιάζει με πέρυσι και απέχει πολύ από το 2022, όταν είχαν καταγραφεί τιμές έως και 350 ευρώ ανά MWh.

Για το ηλεκτρικό ρεύμα στη χονδρική αγορά, ο Νίκος Τσάφος ανέφερε ότι στην Ελλάδα ο Ιανουάριος έκλεισε στα 109 ευρώ ανά MWh, ο Φεβρουάριος υποχώρησε στα 78 ευρώ ανά MWh και τις τελευταίες ημέρες η τιμή κινείται γύρω στα 100 ευρώ ανά MWh. Παρά την τελευταία άνοδο, εκτίμησε ότι η Ελλάδα παραμένει χαμηλότερα από αρκετές αγορές, καθώς σε Γερμανία, Αυστρία και Βουλγαρία οι τιμές κινούνται περίπου στα 115 έως 117 ευρώ ανά MWh.

Κομβικό σημείο για τις τιμές ενέργειας, σύμφωνα με τον υφυπουργό, είναι η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Όταν οι ΑΠΕ μειώνονται, αυξάνεται η χρήση φυσικού αερίου και η χονδρική ανεβαίνει, ενώ όταν οι ΑΠΕ ενισχύονται, περιορίζεται η ανάγκη για αέριο και η τιμή αποκλιμακώνεται. Ο ίδιος ανέφερε ότι η συμμετοχή ΑΠΕ στο σύστημα έχει φτάσει περίπου στο 55% και ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί από εισαγωγέας σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σκέλος της επάρκειας, ο Νίκος Τσάφος είπε ότι δεν υπάρχει ανησυχία, επειδή η χώρα έχει μικρή εξάρτηση από την εμπόλεμη περιοχή, τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας και η Ελλάδα εξάγει σημαντικές ποσότητες πετρελαιοειδών. Ως σημείο όπου αρχίζει να ανάβει «συναγερμός» έθεσε για το πετρέλαιο την περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι και πάνω, και για το φυσικό αέριο περίπου τα 60 ευρώ ανά MWh, σημειώνοντας ότι θα κρίνουν η διάρκεια και η ένταση του πολέμου, τυχόν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και οι εξελίξεις στα Στενά και στις μεταφορές ενέργειας.