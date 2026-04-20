ΤτΕ: Άλμα 83,2% στα έσοδα από τουρισμό τον Φεβρουάριο – Στα 3 δισ. οι άμεσες επενδύσεις στο δίμηνο

Ισχυρό σήμα από τον τουρισμό, αλλά ταυτόχρονα επιδείνωση στα ισοζύγια εισοδημάτων και αρνητικό αποτέλεσμα στο ισοζύγιο κεφαλαίων δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τον Φεβρουάριο 2026 και το πρώτο δίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η πιο δυνατή ένδειξη έρχεται από τις εισπράξεις από τον τουρισμό, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 83,2% τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση, ενώ στο δίμηνο οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ.

Το ισοζύγιο πληρωμών στο σκέλος των διαθέσιμων μεγεθών δείχνει ότι τον Φεβρουάριο το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή αύξηση, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 44,5% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 83,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025. Την ίδια ώρα, όμως, το όφελος αυτό σχεδόν εξουδετερώθηκε από τη μείωση του πλεονάσματος στις μεταφορές και από τη μεταστροφή του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών σε έλλειμμα από πλεόνασμα.

Η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται και στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου. Το πλεόνασμα των υπηρεσιών ενισχύθηκε, με τις αφίξεις να αυξάνονται κατά 38,5% και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 70,7%, αλλά το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων πέρασε σε έλλειμμα από μικρό πλεόνασμα ένα χρόνο πριν. Παράλληλα, περιορίστηκε και το πλεόνασμα των δευτερογενών εισοδημάτων, κάτι που αποτυπώνει πιο αδύναμη εικόνα στα υπόλοιπα ρεύματα του εξωτερικού τομέα πέρα από τον τουρισμό.

Στα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα 106,8 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, έναντι πλεονάσματος τον ίδιο μήνα του 2025. Στο πρώτο δίμηνο, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 263 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που η ΤτΕ συνδέει κυρίως με τον σχεδόν μηδενισμό των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης και με την αύξηση των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς τομείς της οικονομίας.

Ενδιαφέρον έχουν και οι χρηματοοικονομικές ροές. Τον Φεβρουάριο, οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 780,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι τοποθετήσεις κατοίκων στο εξωτερικό έφτασαν τα 600,7 εκατ. ευρώ. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι μη κάτοικοι αύξησαν τις τοποθετήσεις τους σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια κατά 1,4 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, ενώ στο δίμηνο η αντίστοιχη αύξηση έφτασε τα 5,6 δισ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα, οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανήλθαν συνολικά σε 3 δισ. ευρώ, στοιχείο που δίνει ένα σαφές μέτρο για το μέγεθος των εισροών που καταγράφηκαν στην αρχή του 2026.

Ας σημειωθεί πως η έκθεση δημοσιεύτηκε χωρίς το πλήρες ισοζύγιο πληρωμών για τον Φεβρουάριο 2026, καθώς η ΤτΕ ανακοίνωσε ότι δεν προχωρά στη δημοσίευση του ισοζυγίου αγαθών και, κατ’ επέκταση, των ισοζυγίων που το ενσωματώνουν, όπως είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, μέχρι να εκδοθούν τα σχετικά στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ.