ΤτΕ: Πρόταση επαναδιορισμού Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή

Ανακοινώνεται ότι το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ενόψει της λήξης της θητείας του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα στις 26 Ιουνίου 2026, αποφάσισε ομόφωνα κατά τη σημερινή (20.4.2026) συνεδρίασή του να προτείνει προς το Υπουργικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 29 του Καταστατικού της Τράπεζας, τον επαναδιορισμό του.

Συγκεκριμένα, η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ, το οποίο έκρινε ότι η συνέχιση στη διοίκηση της Τράπεζας από τον Γιάννη Στουρνάρα, αποτελεί παράγοντα σταθερότητας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η τελική απόφαση για τον επαναδιορισμό του κ. Στουρνάρα θα ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.