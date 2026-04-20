Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

ΤτΕ: Πρόταση επαναδιορισμού Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή

Η τελική απόφαση για τον επαναδιορισμό θα ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο
Τελετή επίδοσης τιμητικού τόμου στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Στουρνάρα, με τίτλο "Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα", παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ανακοινώνεται ότι το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ενόψει της λήξης της θητείας του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα στις 26 Ιουνίου 2026, αποφάσισε ομόφωνα κατά τη σημερινή (20.4.2026) συνεδρίασή του να προτείνει προς το Υπουργικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 29 του Καταστατικού της Τράπεζας, τον επαναδιορισμό του.

Συγκεκριμένα, η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ, το οποίο έκρινε ότι η συνέχιση στη διοίκηση της Τράπεζας από τον Γιάννη Στουρνάρα, αποτελεί παράγοντα σταθερότητας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η τελική απόφαση για τον επαναδιορισμό του κ. Στουρνάρα θα ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo