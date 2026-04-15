Γιάννης Στουρνάρας: Η κυβέρνηση προτείνει την ανανέωση της θητείας του στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας

Την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας πρότεινε η κυβέρνηση.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας είχε σήμερα (15.04.2026) συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν Διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

«Αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα»

Για μεγάλη τιμή προς το πρόσωπό του έκανε λόγο μετά το τέλος της συνάντησης ο Γιάννης Στουρνάρας. «Η πρόταση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για τρίτη, συνεχόμενη θητεία μου στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου.

Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού, που το 2028 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, έχοντας διαδραματίσει πρωτεύοντα και δημιουργικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών».

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο θα διαμορφώσει την πρότασή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο.