Βραχυχρόνια μίσθωση: Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε αγγελίες και αδήλωτα εισοδήματα

Εκτεταμένους ηλεκτρονικούς ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις προγραμματίζει μέσα στο 2026 η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο μικροσκόπιο τόσο τις αγγελίες που αναρτήθηκαν στις ψηφιακές πλατφόρμες όσο και εισοδήματα προηγούμενων ετών που ενδέχεται να μην εμφανίστηκαν ολόκληρα στις φορολογικές δηλώσεις.

Το νέο σχέδιο ελέγχων για τη βραχυχρόνια μίσθωση χωρίζεται σε δύο διαφορετικές δράσεις της ΑΑΔΕ, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το τελευταίο τρίμηνο του έτους και θα στηριχθούν στα στοιχεία που διαθέτουν οι Airbnb, Booking.com και Vrbo.

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Η πρώτη διασταύρωση αφορά τις καταχωρίσεις του φορολογικού έτους 2025 και επικεντρώνεται στον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου. Η ΑΑΔΕ θα αντιπαραβάλει τα δεδομένα των πλατφορμών με το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, προκειμένου να διαπιστώσει ποιες αγγελίες διαθέτουν κανονικό και ενεργό ΑΜΑ και ποιες έχουν αναρτηθεί χωρίς την απαιτούμενη καταχώριση.

Στην ίδια διαδικασία μπορούν να εμφανιστούν περιπτώσεις στις οποίες ο αριθμός που αναγράφεται στην αγγελία δεν αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ακίνητο, έχει απενεργοποιηθεί ή δεν συμφωνεί με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η προηγούμενη εφαρμογή του πρωτοκόλλου συνεργασίας της Αρχής με τις τρεις μεγάλες πλατφόρμες είχε οδηγήσει στην αποστολή 12.145 καταχωρίσεων προς απενεργοποίηση, επειδή δεν διέθεταν ΑΜΑ ή εμφάνιζαν μη έγκυρο αριθμό. Παράλληλα, το 2025 υποβλήθηκαν περίπου 2,47 εκατ. δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, αυξημένες κατά 6%, ενώ τα δηλωμένα μισθώματα πλησίασαν τα 974 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο περίπου 10%.

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Η δεύτερη δράση στρέφεται στα εισοδήματα που απέκτησαν φυσικά πρόσωπα κατά τα φορολογικά έτη 2022 και 2023, χωρίς να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τουριστικά καταλύματα. Τα ποσά που έχουν διαβιβαστεί από τις πλατφόρμες θα συγκριθούν με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής και τα εισοδήματα από ακίνητα που εμφάνισαν οι φορολογούμενοι.

Οι διασταυρώσεις προηγούμενων ετών είχαν εντοπίσει 24.383 διαφορετικούς ΑΦΜ με απόκλιση άνω των 500 ευρώ ανάμεσα στα έσοδα που προέκυπταν από τις πλατφόρμες και στα ποσά που είχαν δηλωθεί στην Εφορία. Από αυτούς, 6.222 αφορούσαν το 2020, 10.724 το 2021 και 17.525 το 2022, με έναν φορολογούμενο να μπορεί να εμφανίζεται σε περισσότερα από ένα έτη.

Η πιλοτική εφαρμογή για τη διετία 2018-2019 οδήγησε το 56% των φορολογουμένων σε οικειοθελή συμμόρφωση. Δηλώθηκαν πρόσθετα εισοδήματα 7,23 εκατ. ευρώ, βεβαιώθηκαν φόροι 2,73 εκατ. ευρώ και έως το τέλος Μαΐου του 2025 είχαν εισπραχθεί περίπου 951.000 ευρώ.

Για την απουσία εγγραφής στο Μητρώο ή τη μη αναγραφή του ΑΜΑ προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% των εσόδων από τη βραχυχρόνια μίσθωση, με κατώτατο όριο τις 5.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση νέας παράβασης οι κυρώσεις αυξάνονται.