Χατζηδάκης: Μήνας πληρωμών για τους αγρότες ο Δεκέμβριος

Ο μήνας των μεγάλων πληρωμών προς τον αγροτικό τομέα θα είναι φέτος ο Δεκέμβριος, όπως ανέφερε σήμερα (1.12.2025) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τονίζοντας ότι «Αν σπεύδαμε να πληρώσουμε χωρίς να έχουμε πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήταν χειρότερο και για τον προϋπολογισμό και για τους ίδιους τους αγρότες. Γιατί τα λεφτά που θα δίναμε χωρίς ελέγχους και χωρίς συμφωνία με τις Βρυξέλες θα τα ζητούσε πίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα απαγόρευε περαιτέρω επιδοτήσεις».

Συγκεκριμένα, ο Κωστής Χατζηδάκης πρόσθεσε πως «Κατανοώ απολύτως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, ειδικά ορισμένες κατηγορίες που έχουν υποστεί πρόσθετη πίεση φέτος. Και η πόρτα μας ήταν και παραμένει ανοιχτή για διάλογο, ανά πάσα στιγμή. Τα στοιχεία που δίνουμε είναι απολύτως ακριβή και ως προς τα ποσά που θα καταβληθούν και ως προς την αλλαγή του συστήματος. Το κράτος φέτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου θα έχει δώσει συνολικά περισσότερα λεφτά στους αγρότες από τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε σύγκριση με πέρυσι. Στο τέλος, όλοι θα αντιληφθούν ότι δημιουργείται ένα σύστημα αξιόπιστο, δικαιότερο και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι με το νέο σύστημα η χώρα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ, αλλά θα γίνει μια εσωτερική ανακατανομή υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων, «ώστε τελικά να υπάρχει και ένα κοινωνικό πρόσημο στην προσπάθεια που κάνουμε».

Σε ερώτηση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ανέφερε πως «Οι ίδιοι θα κρίνουν τελικά, αν στην προσπάθεια που κάνουν για να προβάλλουν τα αιτήματά τους, το κλείσιμο δρόμων στρέφεται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Αλλά δεν θέλω να κουνήσω το δάκτυλο, διότι έχει προϋπάρξει όλο αυτό το διάστημα με τις αναταράξεις, τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε συντονισμένα, σοβαρά και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Προσπαθούμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία έτσι ώστε το κράτος να τοποθετείται με ένα σωστότερο και κυρίως δικαιότερο τρόπο απέναντι στους αγρότες, να τελειώσουν τα φαινόμενα που συζητούνται στην Εξεταστική Επιτροπή και τα οποία προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και να πάμε σε ένα σύστημα κοινωνικά δίκαιο για όλους».