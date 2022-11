Η Κομισιόν προτείνει να τεθεί πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στα 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα συμβόλαια TTF του επόμενου μήνα, ανακοίνωσε η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα (22.11.2022) στις Βρυξέλλες.

«Προτείνουμε να τεθεί ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου για συμβόλαια επόμενου μήνα για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις μας από ακραίες αυξήσεις τιμών», είπε η Κάντρι Σίμσον και εξήγησε ότι το ανώτατο όριο θα είναι διαθέσιμο για ένα χρόνο, από την 1η Ιανουαρίου 2023.

«Ο μηχανισμός έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να είναι αποτελεσματικός, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού μας, τη λειτουργία των αγορών ενέργειας της ΕΕ και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», πρόσθεσε η Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ.

Αναλυτικότερα, η πρόταση της Κομισιόν έχει τίτλο «Θέσπιση μηχανισμού διόρθωσης της αγοράς για την προστασία των πολιτών και της οικονομίας από υπερβολικά υψηλές τιμές».

Η Επιτροπή τονίζει ότι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν σημειώσει πρωτοφανή κορύφωση σε ολόκληρη την ΕΕ, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του περασμένου Αυγούστου.

«Η ακραία άνοδος των τιμών για σχεδόν δύο εβδομάδες τον Αύγουστο ήταν εξαιρετικά επιζήμια για την ευρωπαϊκή οικονομία, με μεταδοτικές επιπτώσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού και αύξηση του συνολικού πληθωρισμού», τονίζει η Επιτροπή, η οποία προτείνει να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων επεισοδίων με ένα προσωρινό και καλά στοχευμένο μέσο αυτόματης επέμβασης στις αγορές φυσικού αερίου σε περίπτωση ακραίων αυξήσεων των τιμών.

