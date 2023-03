Η τράπεζα Silicon Valley (SVB) πωλήθηκε στην First Citizens, μετέδωσε σήμερα (27.03.2023) το πρακτορείο Bloomberg.

Η κρίση που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα στο τραπεζικό σύστημα, ξεκίνησε με την τράπεζα Silicon Valley συνεχίστηκε με την Credit Suisse και πλέον επηρεάζει ακόμη και την Deutsche Bank.

Η First Citizens BancShares Inc., λοιπόν, συμφώνησε να εξαγοράσει την τράπεζα Silicon Valley Bank, η οποία κατασχέθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ύστερα από την κατάρρευσή της. Ειδικότερα, είχε περάσει στον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ έπειτα από μαζική φυγή καταθέσεων.

Η αμερικανική τράπεζα First Citizens θα αγοράσει «το σύνολο των καταθέσεων και των δανείων» της Silicon Valley Bank (SVB), η οποία κήρυξε πτώχευση στις αρχές Μαρτίου, ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύκτας η αμερικανική τραπεζική αρχή FDIC.

Η συναλλαγή καλύπτει 119 δισ. δολάρια σε καταθέσεις και 72 δισ. δολάρια ενεργητικών, ανακοίνωσε η FDIC, διευκρινίζοντας πως σήμερα «τα 17 καταστήματα της SVB θα ανοίξουν ως First Citizens».

Η First Citizens Bancshares, Inc. είναι μια τραπεζική εταιρεία συμμετοχών. Η κύρια θυγατρική της είναι η First Citizens Bank. Είναι στη λίστα με τις μεγαλύτερες τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η τράπεζα, η οποία εδρεύει στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας, συνήψε συμφωνία αγοράς και ανάληψης υποχρεώσεων για όλες τις καταθέσεις και τα δάνεια της SVB, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού οργανισμού Federal Deposit Insurance Corp.

Τι περιλαμβάνεται στο deal

Η συμφωνία περιλαμβάνει την αγορά περιουσιακών στοιχείων της SVB περίπου 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων με έκπτωση ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων 16,5 δολαρίων.

Περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε τίτλους και άλλα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στην αναγκαστική διαχείριση προς διάθεση από την FDIC, ενώ το ομοσπονδιακό ίδρυμα απέκτησε επίσης δικαιώματα ανατίμησης μετοχών στην First Citizens αξίας έως και 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Το εκτιμώμενο κόστος της χρεοκοπίας για το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων ανέρχεται σε περίπου 20 δισ. δολάρια, αν και το ακριβές μέγεθος θα καθοριστεί όταν τερματιστεί το καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη συναλλαγή σε συνεργασία με την FDIC, που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εμπιστοσύνη προς στο τραπεζικό σύστημα», ανέφερε σε δήλωσή του ο Frank Holding Jr. διευθύνων σύμβουλος της First Citizens.

Το πρακτορείο Reuters, από την πλευρά του, μετέδωσε πως η είδηση για την αγορά αυτή βοήθησε στο να επικρατήσει μια ανήσυχη ηρεμία σήμερα στις εύθραυστες αγορές. Αυτό το σαββατοκύριακο ήταν το πρώτο εδώ και εβδομάδες που δεν έφερε ειδήσεις για νέες τραπεζικές καταρρεύσεις, για συμφωνίες διάσωσης ή για αρωγή έκτακτης ανάγκης από αρχές με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Το χρονικό της ολικής επαναφοράς

Υπενθυμίζεται ότι η SVB μετατράπηκε στην πρώτη αμερικανική τράπεζα που χρεοκόπησε εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Η κατάρρευση ήρθε λιγότερες από 48 ώρες μετά την παρουσίαση ενός σχεδίου για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η τράπεζα επλήγη από την αύξηση των επιτοκίων, κάτι που προκάλεσε εκνευρισμό στους επενδυτές και τους καταθέτες που άρχισαν γρήγορα να αποσύρουν τα χρήματά τους. Μόνο στις 9 Μαρτίου, υπενθυμίζει το Bloomberg, επενδυτές και καταθέτες προσπάθησαν να αποσύρουν περίπου 42 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ρυθμιστικές αρχές είχαν ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου για να επιτύχουν μια συμφωνία εξαγοράς του συνόλου ή τμημάτων της τράπεζας, σε μια προσπάθεια να καλύψουν τις ανασφάλιστες καταθέσεις των αρχικών πελατών της, χωρίς αρχικά να σημειώσουν επιτυχία.

Στη συνέχεια, η FDIC παρέτεινε τη διαδικασία υποβολής προσφορών αφότου εκδηλώθηκε «ουσιαστικό ενδιαφέρον» από πολλούς πιθανούς αγοραστές. Για να απλοποιήσει τη διαδικασία και να διευρύνει τη δεξαμενή των προσφερόντων, η FDIC επέτρεψε την υποβολή χωριστών προσφορών για τη θυγατρική Silicon Valley Private Bank και τη Silicon Valley Bridge Bank NA – την εταιρεία που δημιουργήθηκε από την FDIC μετά την πτώχευση της SVB.

Οι αμερικανικές αρχές έλαβαν έκτακτα μέτρα για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά την κατάρρευση της τράπεζας, εισάγοντας ένα νέο backstop για τις τράπεζες, το οποίο, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, ήταν αρκετά μεγάλο για να προστατεύσει τις καταθέσεις ολόκληρης της χώρας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η First Citizens είχε υποβάλει προσφορά για την SVB και αμέσως μετά την κατάρρευσή της.

Το ενδιαφέρον της για εξαγορά έχει προβληματίσει ορισμένους παρατηρητές, οι οποίοι αμφισβήτησαν κατά πόσον η First Citizens έχει τα εφόδια να αναλάβει την χρεοκοπημένη τράπεζα. Σημειώνεται ότι, βάσει στοιχείων της Fed, στο τέλος του 2022 η First Citizens ήταν η 30ή μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στις ΗΠΑ.

Πρόκειται, δε, για μια τράπεζα που έχει εμπειρία στην εξαγορά χρεοκοπημένων ανταγωνιστών της. Από το 2009 απέκτησε περισσότερες από 20 τράπεζες που υποστηρίζονταν από την FDIC, κλείνοντας μια σειρά από συμφωνίες από την Ουάσινγκτον έως το Ουισκόνσιν και την Πενσυλβάνια.