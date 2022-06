Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του ευρωπαϊκού think tank Bruegel σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι «πρωταθλήτρια» στη στήριξη των πολιτών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Όπως προκύπτει η χώρα μας έχει δαπανήσει μέχρι τώρα σε μέτρα στήριξης παραπάνω από το 3,5 % του ΑΕΠ με το κόστος να προσεγγίζει τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ.

Δεύτερη στη σχετική λίστα είναι η Λιθουανία.

Είναι ενδεικτικό ότι χώρες της Ευρώπης με ισχυρότερες οικονομίες όπως η Γερμανία για παράδειγμα δαπάνησαν ποσοστό του ΑΕΠ κάτω του 2% με κόστος λίγο πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ιταλία με ποσοστό λίγο πάνω από 2% και κόστος περίπου 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Τελευταία στη σχετική λίστα είναι η Δανία πιθανότατα λόγω της «πράσινης ανάπτυξης» στην οποία έχει επενδύσει εδώ και χρόνια.

