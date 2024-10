Λωρίδα της Γάζας: Ο πόλεμος συρρίκνωσε το ΑΕΠ κατά 84% – Πρωτοφανής η καταστροφή της αγοράς εργασίας

Ένας χρόνος πολέμου στη Γάζα έχει προκαλέσει πρωτοφανή και εκτεταμένη καταστροφή της αγοράς εργασίας και της ευρύτερης οικονομίας σε ολόκληρο το κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).

Το ποσοστό ανεργίας στην αγορά εργασίας στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, τις δύο κατεχόμενες περιοχές, εκτινάχθηκε στο 51,1% κατά μέσο όρο τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με την έκθεση «Ένα έτος πολέμου στη Γάζα»: Impacts on Employment and Livelihoods in West Bank and Gaza Strip, το πέμπτο και τελευταίο από μια σειρά δελτίων της ILO και της Παλαιστινιακής Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας (PCBS).

Στη Δυτική Όχθη, το ποσοστό ανεργίας ήταν κατά μέσο όρο 34,9% μεταξύ των αρχών Οκτωβρίου 2023 και του τέλους Σεπτεμβρίου 2024, ενώ στη Γάζα ήταν κατά μέσο όρο 79,7%.

Ο ευρύτερος οικονομικός φόρος του πολέμου ήταν επίσης σημαντικός, με το πραγματικό ΑΕΠ να μειώνεται κατά μέσο όρο 32,2% κατά το προηγούμενο έτος. Στη Δυτική Όχθη σημειώθηκε συρρίκνωση κατά 21,7% σε σύγκριση με τους προηγούμενους 12 μήνες, ενώ το ΑΕΠ στη Λωρίδα της Γάζας μειώθηκε κατά 84,7%.

Όπως αναφέρει η ILO, αυτή η συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ είναι πρωτοφανής στην πρόσφατη ιστορία των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της πιο σοβαρής οικονομικής ύφεσης της δεύτερης παλαιστινιακής εξέγερσης κατά της ισραηλινής κατοχής το 2001, το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 14,9%, λιγότερο από το μισό της κλίμακας της τρέχουσας πτώσης, εξηγεί το δελτίο.

«Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας έχει προκαλέσει επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τις απώλειες ζωών, τις απελπιστικές ανθρωπιστικές συνθήκες και τη φυσική καταστροφή», δήλωσε η περιφερειακή διευθύντρια της ILO για τα αραβικά κράτη Ruba Jaradat.

«Έχει αλλάξει ριζικά το κοινωνικοοικονομικό τοπίο της Γάζας, ενώ έχει επίσης επηρεάσει σοβαρά την οικονομία και την αγορά εργασίας της Δυτικής Όχθης. Ο αντίκτυπος θα είναι αισθητός για τις επόμενες γενιές».