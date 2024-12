Go for More της Εθνικής Τράπεζας: Για εσάς που θέλετε να κερδίζετε από ό,τι και αν κάνετε!

Το πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας σας επιβραβεύει κάθε μέρα σε όλες της αγορές και όχι μόνο για τις συναλλαγές σας κάρτες της τράπεζας.

Εκδρομή στα Ζαγοροχώρια; Φαγητό με φίλους; Πληρωμή ενοικίου; Καινούργια τηλεόραση; Ψώνια σουπερμάρκετ; Πετρέλαιο θέρμανσης; Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι απ’ όλα αυτά και από ακόμα περισσότερα μπορείτε να επιβραβεύεστε; Τώρα, με το πρόγραμμα επιβράβευσης της Εθνικής Τράπεζας μπορείτε.

Επιβράβευση σε κάθε σας κίνηση

Από τις καθημερινές σας αγορές στο supermarket, στο βενζινάδικο μέχρι και τις τραπεζικές σας συναλλαγές όπως πληρωμές λογαριασμών, πάγιες εντολές, πληρωμή δόσεων δανείου κ.α., το Go For More σας επιβραβεύει με πόντους που μπορείτε να εξαργυρώσετε σε ευρώ σε πάνω από 7.500 επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα, πληρώνοντας έτσι λιγότερο ή και καθόλου.

Με πάνω από 30 στρατηγικούς συνεργάτες όπως Πλαίσιο, AEGEAN, Σκλαβενίτης, παιχνιδάδικα Μουστάκας, Hondos Center, Shell, IKEA, ELPEDISON και ακόμα περισσότερους, κερδίζετε και εξαργυρώνετε μέρος ή όλους τους διαθέσιμους Go For More πόντους σας.

Προνόμια που ξεχωρίζουν και εξελίσσονται συνεχώς

Το Go For More σας επιβραβεύει κάθε μέρα. Με κάθε αγορά, πληρωμή ή αποταμίευση, συγκεντρώνετε πόντους, οι οποίοι έχουν πραγματική αξία. Επιπλέον, το πρόγραμμα συνεχώς αναπτύσσεται, εμπλουτίζοντας τις λειτουργικότητές και υπηρεσίες του διευρύνοντας συνεχώς το δίκτυο των συνεργατών του.

Επιπλέον, με το Go For More app, μπορείτε πολύ εύκολα από το κινητό σας να γνωρίζετε τους διαθέσιμους πόντους σας, να ενημερώνεστε για τις προσφορές και τους συνεργάτες του προγράμματος από όπου και αν βρίσκεστε.

Πώς ενημερώνεστε για τους πόντους σας;

Ενημερωθείτε για τους πόντους σας εύκολα και γρήγορα εδώ ή μέσω του Go For More app (iOS & Android), ή μέσω του Digital Banking Εθνικής Τράπεζας.

Το Go For More είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Σήμερα, με μια απλή, ευέλικτη και διαρκώς εξελισσόμενη δομή που σας επιβραβεύει για όλα όσα ήδη κάνατε και συνεχίζετε να κάνετε καθημερινά.

Γνωρίστε κι εσείς το Go For More και δείτε την καθημερινότητά σας να αλλάζει.

Αυτή είναι η Επιβράβευση σήμερα.