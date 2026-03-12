AEGEAN: Περιορισμός πτητικής δραστηριότητας 4-5% λόγω Μέσης Ανατολής – Κέρδη 147,8 εκατ. ευρώ το 2025 και μέρισμα 0,90 ευρώ

Με ισχυρή κερδοφορία 147,8 εκατ. ευρώ και ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1,86 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 5% έκλεισε το 2025 για την Aegean που αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά την επέκταση του δικτύου αλλά και τη σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Ο Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά θετικών επιδόσεων για την AEGEAN, με αύξηση επιβατών, εσόδων και κερδοφορίας ενώ το 2026, παρά τη θετική δυναμική κατά τους πρώτους δύο μήνες του έτους το διεθνές περιβάλλον παρουσιάζει υψηλή μεταβλητότητα μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

«Ο περιορισμός της πτητικής δραστηριότητας μας στην περιοχή (που αποτελεί περίπου 4-5% της συνολικής δραστηριότητας), αλλά και η άμεση έντονη επίδραση στην αύξηση του κόστους αεροπορικών καυσίμων θα έχουν σημαντικό αποτύπωμα τουλάχιστον στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Και σε αυτή την νέα συνθήκη, της οποίας η διάρκεια δεν είναι ακόμη γνωστή, η AEGEAN, με σημαντική εμπειρία στην διαχείριση κρίσεων, υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και υψηλά επίπεδα συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου θα επιδείξει για άλλη μια φορά την απαιτούμενη ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς μας και των προοπτικών ανάπτυξης», σημειώνει ο κ. Γερογιάννης.

Συνολικά η Aegean μετέφερε 17,3 εκατ. επιβάτες τo 2025, σχεδόν 1 εκατ. περισσότερους από το 2024 ενώ ο όμιλος προσέφερε 21 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, αυξημένες κατά 6%, ενισχύοντας τη δραστηριότητά του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο δίκτυο εξωτερικού. Η αύξηση της χωρητικότητας κατά τους μήνες εκτός αιχμής συνέβαλε στην μερική άμβλυνση της εποχικότητας. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82,5%.

Τα κέρδη EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 421,5 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 192,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 147,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14%. Η βελτίωση των μεγεθών επιτεύχθηκε παρά τις σημαντικές νέες επιβαρύνσεις που προέκυψαν από το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων και την χρήση βιώσιμου αεροπορικού καυσίμου (SAF) που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά 43,3 εκατ. ευρώ για το 2025. Παράλληλα όμως, η εταιρεία επωφελήθηκε από την μερική υποχώρηση του κόστους καυσίμου, αλλά και την σημαντική ανάκαμψη του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο όμιλος συνέχισε την στρατηγική ενίσχυσης της χειμερινής δραστηριότητας, αυξάνοντας τις διαθέσιμες θέσεις κατά 10% και μετέφερε 9% περισσότερους επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης και στους παραδοσιακά πιο αδύναμους μήνες του έτους. Ο κύκλος εργασιών του τελευταίου τριμήνου αυξήθηκε κατά 7%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 955,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2025 και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,90 ευρώ ανά μετοχή.