Alibaba: «Βουτιά» 76% στα κέρδη λόγω επενδύσεων στην AI – Στα 40 δισ. δολάρια τα έσοδα

Με σημαντική αύξηση στα έσοδα, αλλά και μεγάλη υποχώρηση της κερδοφορίας, έκλεισε to οικονομικό τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2026 για την Alibaba, καθώς ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός επιταχύνει τις επενδύσεις του στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).

Τα έσοδα της Alibaba ανήλθαν σε 268,95 δισ. γουάν (περίπου 40 δισ. δολάρια), καταγράφοντας αύξηση 8,6% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας οριακά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 76%, στα 10,54 δισ. γουάν (1,57 δισ. δολάρια), καθώς η Alibaba δαπανά ολοένα περισσότερα κεφάλαια για την ανάπτυξη υποδομών, μοντέλων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

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Το κόστος της στρατηγικής στροφής προς την AI αποτυπώνεται κυρίως στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (επενδύσεις της εταιρείας σε εξοπλισμό και υποδομές) αυξήθηκαν κατά 75%, φτάνοντας περίπου τα 67,7 δισ. γουάν ή σχεδόν 10 δισ. δολάρια στο τρίμηνο. Μεγάλο μέρος των κεφαλαίων κατευθύνθηκε στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Alibaba επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει τη θέση της στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά AI της Κίνας, επενδύοντας τόσο στα δικά της μοντέλα όσο και στην υπολογιστική υποδομή που απαιτείται για την ανάπτυξή τους.

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Στο +45% τα έσοδα από το cloud

Τα πρώτα αποτελέσματα της στρατηγικής είναι ήδη ορατά στον κλάδο του cloud. Τα εξωτερικά έσοδα της Alibaba Cloud αυξήθηκαν κατά 45%, στα 48,44 δισ. γουάν, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και τεχνητής νοημοσύνης ενισχύεται.

Παράλληλα, τα έσοδα από προϊόντα που σχετίζονται με την AI αυξάνονται με τριψήφιους ρυθμούς για 12ο συνεχόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας.