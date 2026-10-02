Η CrediaBank απέκτησε το 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή – Μετονομάζεται σε CrediaPantelakis Securities

Η CrediaBank ολοκλήρωσε την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, η οποία εντάσσεται στον Όμιλο CrediaBank και μετονομάζεται σε CrediaPantelakis Securities.

Η ιστορική χρηματιστηριακή εντάσσεται στον Όμιλο CrediaBank, ενισχύοντας την παρουσία του Ομίλου στις επενδυτικές υπηρεσίες.

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Η ένταξη της χρηματιστηριακής διευρύνει τις δυνατότητες του Ομίλου στην επενδυτική τραπεζική και σε όλο το φάσμα των επενδυτικών συναλλαγών, ενισχύοντας τις προσφερόμενες λύσεις στους πελάτες του. Οι πελάτες της Τράπεζας θα μπορούν να αξιοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ οι πελάτες της Χρηματιστηριακής θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες του Ομίλου. Τέτοιου είδους συνέργειες αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα από προμήθειες και να συμβάλουν στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της CrediaBank. Ακόμα, με περιορισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπουν την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ομίλου.

Από το 1920

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή μετράει 106 χρόνια παρουσίας στη χρηματιστηριακή αγορά, αφού ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1920 και είναι μία από τις παλαιότερες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ελλάδα.

Πλέον, η CrediaPantelakis Securities θα συνεχίσει να λειτουργεί με την υφιστάμενη διοικητική της ομάδα, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών και τις υποδομές της. Η συνεργασία με την CrediaBank θα επικεντρωθεί στη διεύρυνση των εργασιών και της πελατειακής βάσης της εταιρείας, στην αναβάθμιση της τεχνολογίας και στη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη των πελατών μέσα από τη διαμόρφωση ενός ενιαίου μοντέλου εξυπηρέτησης.

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«Η απόκτηση της Παντελάκης Χρηματιστηριακή εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό μας να διευρύνουμε τις υπηρεσίες της CrediaBank και να αυξήσουμε τη συμμετοχή των προμηθειών στα έσοδα του Ομίλου» δήλωσε η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CrediaPantelakis Securities, Νίκος Παντελάκης, δήλωσε: «Η ένταξή μας στον Όμιλο CrediaBank ανοίγει σήμερα ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την εταιρεία μας. Συνδυάζοντας την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας με τις δυνατότητες, τις υποδομές και την μέγεθος της CrediaBank, δημιουργούμε έναν ισχυρό πυλώνα επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα».