Celestyal Discovery: Απέπλευσε από το Ντουμπάι μετά από 47 ημέρες ακινησίας εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Τον απόπλου του από το Ντουμπάι πραγματοποίησε το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 47 ημερών που είχε ξεκινήσει με την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το MarineTraffic.

Τα διαθέσιμα στοιχεία παρακολούθησης του πλοίου δείχνουν ότι το κρουαζιερόπλοιο απέπλευσε από το Port Rashid του Ντουμπάι στις 17.04.2026 στις 07:39 UTC, κινείται στον Περσικό Κόλπο με ταχύτητα περίπου 17 κόμβων και έχει προορισμό το Μουσκάτ του Ομάν, με εκτιμώμενη άφιξη στις 18.04.2026 στις 12:00. To newsit.gr έχει επικοινωνήσει με την εταιρεία αναμένοντας την επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων παρακαλούθησης. Σημειώνεται πως το Cruise Fever αναφέρει ότι το πλοίο είχε παραμείνει ακινητοποιημένο στο Ντουμπάι από περίπου την 01.03.2026.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες αφότου το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, υπό συντονισμένη διαδρομή που έχει οριστεί από τις ιρανικές αρχές. Πρόκειται για μια κίνηση με σημασία για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, καθώς το Ορμούζ αποτελεί το κρίσιμο πέρασμα για την έξοδο των πλοίων από τον Περσικό Κόλπο και η επαναλειτουργία του ήταν η βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει ξανά η μετακίνηση πλοίων που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Για την Celestyal, η αναχώρηση του Discovery έχει άμεση επιχειρησιακή σημασία. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει στις 30.03.2026 ότι αδυνατούσε να επανατοποθετήσει τα πλοία της από τη Μέση Ανατολή πίσω στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα να ακυρώσει όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια του Απριλίου. Στην ίδια ενημέρωση είχε γνωστοποιήσει ότι η επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση του Celestyal Discovery είναι την 01.05.2026 για τριήμερη κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Με αυτά τα δεδομένα, το πέρασμα από το Ορμούζ είναι το πρώτο ουσιαστικό τεστ για το αν το πλοίο μπορεί να επιστρέψει εγκαίρως στη μεσογειακή του βάση και να ξαναμπεί στο κανονικό του πρόγραμμα.