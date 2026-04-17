Το Ιράν απειλεί με νέο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ – «Το ΝΑΤΟ είναι άχρηστο, να μείνει μακριά» λέει ο Τραμπ

«Η αποκατάσταση της πλήρους και μόνιμης ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί επείγουσα και κοινή προτεραιότητα», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που διοργάνωσαν ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, από το Παρίσι.

Με μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ είναι σε θέση να συμβάλει ουσιαστικά μέσω της ανταλλαγής δορυφορικών δεδομένων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, αλλά και μέσω της ενίσχυσης της επιχείρησης «Ασπίδες».

Παράλληλα, η Φον ντερ Λάιεν τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με εταίρους στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, με στόχο την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων, όχι μόνο στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και σε επίπεδο συνδεσιμότητας, η οποία όπως σημείωσε, μπορεί να συμβάλει στη μείωση των πιέσεων που δέχεται το Στενό του Ορμούζ.