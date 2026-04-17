Το Ιράν απειλεί με νέο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ – «Το ΝΑΤΟ είναι άχρηστο, να μείνει μακριά» λέει ο Τραμπ

Η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο βρίσκεται στο πρώτο 24ωρο εφαρμογής της και είναι το Ιράν άνοιξε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε την κίνηση της Τεχεράνης ωστόσο ξεκαθάρισε πως θα πάρει δωρεάν τα πυρηνικά αποθέματά της. Παράλληλα απαγόρευσε στο Ισραήλ να βομβαρδίσει τον Λίβανο.
«Η αποκατάσταση της πλήρους και μόνιμης ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί επείγουσα και κοινή προτεραιότητα», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που διοργάνωσαν ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, από το Παρίσι.
Με μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ είναι σε θέση να συμβάλει ουσιαστικά μέσω της ανταλλαγής δορυφορικών δεδομένων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, αλλά και μέσω της ενίσχυσης της επιχείρησης «Ασπίδες».
Παράλληλα, η Φον ντερ Λάιεν τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με εταίρους στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, με στόχο την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων, όχι μόνο στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και σε επίπεδο συνδεσιμότητας, η οποία όπως σημείωσε, μπορεί να συμβάλει στη μείωση των πιέσεων που δέχεται το Στενό του Ορμούζ.
Ισραηλινή επιδρομή με drone σκότωσε έναν άνθρωπο σήμερα στον νότιο Λίβανο, την πρώτη ημέρα έναρξης ισχύος μιας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και αποσκοπεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, δήλωσαν στο Reuters παραϊατρικό προσωπικό στην περιοχή και ο διευθυντής ενός τοπικού νοσοκομείου.
Οι αναφορές για την επιδρομή έγιναν λίγα λεπτά αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ απαγορεύουν στο Ισραήλ να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο.
Μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι η επιδρομή έγινε μεταξύ των νότιων πόλεων Κουνίν και Μπέιτ Γιαχούν.
«Η διέλευση μέσω πλωτών οδών όπως το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και ανοιχτή», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.
«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η διέλευση μέσω πλωτών οδών όπως το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και ελεύθερη. Αυτό έγινε σαφές σήμερα από τους ηγέτες στην έκκλησή τους για το άνοιγμα του Στενού», δήλωσε η Κάγια Κάλλας, με μήνυμά της στο «Χ».
«Οποιοδήποτε σύστημα διοδίων θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για τις παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς. Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει οποιοδήποτε σχέδιο επιβολής τελών διέλευσης. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον ρόλο της στην αποκατάσταση της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία», αναφέρει η Κ. Κάλας και προσθέτει: «Η ναυτική αποστολή Aspides της ΕΕ λειτουργεί ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα και μπορεί να ενισχυθεί γρήγορα για την προστασία της ναυτιλίας σε όλη την περιοχή». «Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ταχύτερος τρόπος παροχής υποστήριξης».
«Εάν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ συνεχιστεί, η Τεχεράνη θα το εκλάβει ως παραβίαση της εκεχειρίας και θα προχωρήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος.
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 2.294 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 7.544 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου, προσθέτοντας ότι ο απολογισμός παραμένει μη οριστικός εν αναμονή της απομάκρυνσης συντριμμιών, της ανάκτησης σορών και της ταυτοποίησης DNA.
Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι 100 άτομα που ανήκαν στο παραϊατρικό προσωπικό και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας ήταν μεταξύ των νεκρών, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο των νεκρών ήταν γυναίκες, παιδιά και γιατροί, υπογραμμίζοντας τον βαρύ αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων από τις μάχες.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την 10ήμερη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ, τροφοδοτώντας τις ελπίδες ότι ο παράλληλος πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν πλησιάζει στο τέλος του.
Η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία Hapag-Lloyd θα συνεχίσει προς το παρόν να απέχει από τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπός της.
«Η εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος την ανακοίνωση ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά για το υπόλοιπο της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
Η Hapag-Lloyd αξιολογεί την κατάσταση ασφάλειας και τους σχετικούς κινδύνους και θα απέχει από τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, χωρίς να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την επανάληψη των κανονικών δραστηριοτήτων της γερμανικής ναυτιλιακής εταιρίας.
«Οι αποτυχημένοι New York Times, το FAKE NEWS CNN και άλλοι, απλώς δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ψάχνουν απεγνωσμένα έναν λόγο για να επικρίνουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ για την κατάσταση με το Ιράν, αλλά απλώς δεν μπορούν να βρουν. Γιατί δεν λένε απλώς, την κατάλληλη στιγμή, “ΜΠΡΑΒΟ, ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ” και να αρχίσουν να ανακτούν την αξιοπιστία τους;;;»
Την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ και να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας χαρακτήρισε ως «προτεραιότητα» ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας.
Απευθυνόμενος σε διεθνείς αξιωματούχους και διπλωμάτες, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα δεν αποτελεί μόνο ανθρωπιστική τραγωδία, αλλά «μια γενοκτονία που αποκαλύπτει με σαφήνεια τις αδυναμίες του σημερινού παγκόσμιου συστήματος».
Παράλληλα, σημείωσε ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» που άνοιξε μετά την εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν θα πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, με στόχο την επίτευξη μιας διαρκούς και βιώσιμης ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ακόμη ότι η πρόσβαση των χωρών του Κόλπου σε ανοιχτές θάλασσες δεν πρέπει να περιορίζεται, τονίζοντας πως βασική προτεραιότητα αποτελεί η τήρηση των διεθνών κανόνων ναυσιπλοΐας και η απρόσκοπτη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ για την εμπορική ναυτιλία.
Κλείνοντας, επισήμανε ότι, ανεξαρτήτως των διαφορών, «δεν πρέπει να επιτρέψουμε στα όπλα να αντικαταστήσουν τον διάλογο ούτε στις συγκρούσεις να υποκαταστήσουν τις διαπραγματεύσεις», στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διπλωματίας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών που πραγματοποιείται σήμερα, υπό την προεδρία της Γαλλίας και της Βρετανίας, για να συζητήσουν την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Στο ημερήσιο διάγγελμά του, προειδοποίησε για άλλη μια φορά ότι ο πόλεμος στο Ιράν θέτει σε κίνδυνο την προμήθεια όπλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία.
Πολυάριθμοι παράγοντες πρέπει να διευκρινιστούν για να αξιολογηθεί οποιασδήποτε διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως η ύπαρξη θαλάσσιων ναρκών, των ιρανικών όρων και της πρακτικής εφαρμογής, ανακοίνωσε σήμερα η Ένωση Νορβηγών Εφοπλιστών.
Λίγο νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι τα Στενά που είχαν-κλείσει από την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου - ανοίγουν εκ νέου πλήρως για όλα τα εμπορικά πλοία, έπειτα από τη συμφωνία εκεχειρίας που συμφωνήθηκε για τον Λίβανο.
Και η γερμανική ναυτιλιακή Hapag-Lloyd ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει ακόμη σε διέλευση πλοίων από τα Στενά, ενόσω αξιολογεί την ανακοίνωση για άνοιγμα αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο, χρησιμοποιώντας έναν ασυνήθιστα σκληρότερο τόνο από ό,τι συνήθως με τον μακρόχρονο σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ.
«Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Οι ΗΠΑ τους απαγορεύουν να το κάνουν. Φτάνει πια!!!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.
Λίγο νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν για όλα τα εμπορικά πλοία ξανά πλήρως μετά την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου έπειτα από τη συμφωνία εκεχειρίας που συμφωνήθηκε για τον Λίβανο. Ο Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση αυτή της Τεχεράνης.
Υπενθυμίζεται πως χθες συμφωνήθηκε 10ήμερη εκεχειρία στον Λίβανο, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή
Ωστόσο, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.
Τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και ο υπουργός Άμυνας, Ισραελ Κατς δήλωσαν σήμερα πως το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ και πως η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί», προειδοποιώντας ότι οι Λιβανέζοι πολίτες που επιστρέφουν στον νότο ενδέχεται να χρειαστεί να φύγουν και πάλι από τα σπίτια τους.
Στην ανάρτησή του ο Τραμπ δήλωσε επίσης πως κανένα χρηματικό ποσό «δεν θα ανταλλαχθεί με κανέναν τρόπο» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σε περίπτωση συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios τόνισε νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων σε αντάλλαγμα για το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.
Κανένα ποσό χρημάτων «δεν θα ανταλλαχθεί με οποιονδήποτε τρόπο» ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν υπό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, διαβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.
Ο αμερικανικός ενημερωτικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει νωρίτερα πως οι ΗΠΑ εξετάζουν την πιθανότητα να αποδεσμεύσουν 20 δισεκατομμύρια δολάρια από ιρανικά κεφάλαια ως αντάλλαγμα για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν.
Η διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πραγματοποιείται πλέον μόνο μέσω προκαθορισμένης διαδρομής και κατόπιν άδειας από το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο που επικαλείται ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο.
Η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι τα πολεμικά πλοία δεν επιτρέπεται να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.
