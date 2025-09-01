ΔΕΗ: Κατά 15% μειώθηκε το πράσινο τιμολόγιο τον Σεπτέμβριο

Δραστική μείωση 15% σημείωσε η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με σημερινά (1.9.2025) στοιχεία.

Συγκεκριμένα, η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου μειώθηκε στα 0,129 ευρώ/kWh τον Σεπτέμβριο από 0,15153 ευρώ/kWh τον Αύγουστο, που αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή τους τελευταίους 12 μήνες για το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν 0,1594 ευρώ/kWh.

Επιπλέον, στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Σεπτέμβριο μειώνεται σε 0,1148 ευρώ/kWh, από 0,1279 ευρώ/kWh τον Αύγουστο, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all μειώνεται σημαντικά για τον Σεπτέμβριο στα 0,104 ευρώ/kWh, από 0,13898 ευρώ/kWh τον Αύγουστο, που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή του κίτρινου τιμολογίου της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες.

Στα μπλε τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και για τον Σεπτέμβριο σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter διαμορφώνεται στα 0,145 ευρώ/kWh, ενώ το ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline διατίθεται στα 0,142 ευρώ/kWh.

Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 ευρώ/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Χωρίς προϋποθέσεις, με χαμηλό πάγιο και δυνατότητα περαιτέρω εξοικονόμησης μέσω των ζωνών χαμηλής κατανάλωσης, τα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ παραμένουν σταθερή και αξιόπιστη επιλογή για κάθε νοικοκυριό.

Η ΔΕΗ τοποθετεί σταθερά τον πελάτη και τις ανάγκες του στο επίκεντρο, προσφέροντας ξεκάθαρη και διαφανή τιμολόγηση, πελατοκεντρική εξυπηρέτηση μέσα από όλα τα διαθέσιμα κανάλια, αλλά και μία ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη ψηφιακή εμπειρία, με εργαλεία και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες επιλογές στο site της ΔΕΗ.