Διπλή διάκριση κορυφής για την BAUSCH + LOMB Ελλάδας

Η φαρμακευτική εταιρεία BAUSCH + LOMB Ελλάδας ( www.bausch.gr ) αναδείχθηκε, για ακόμη μία χρονιά, ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες της χώρας, κατακτώντας τη 2η θέση στα Best Workplaces™ 2025, στην κατηγορία εταιρειών με 50-250 εργαζόμενους.

Παράλληλα, απέσπασε τη 2η θέση στα Best Workplaces™ for Women 2025, στην κατηγορία εταιρειών με 50-99 εργαζόμενους, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι είναι μια από τις 10 κορυφαίες εταιρείες, με το καλύτερο περιβάλλον για να εργάζεται μια γυναίκα στην Ελλάδα. Με τη φετινή της κατάταξη, η BAUSCH + LOMB συνεχίζει μια εξαιρετική πορεία 7 συνεχόμενων διακρίσεων στην 1η πεντάδα του θεσμού των Best Workplaces™.

Στην έρευνα Best Workplaces™ 2025, συμμετείχαν συνολικά 85 εταιρείες, που απασχολούν πάνω από 40.000 εργαζόμενους συνολικά. Στην έρευνα Best Workplaces™ For Women 2025, συμμετείχαν συνολικά 86 εταιρείες, με κριτήριο να απασχολούν πάνω από 20 εργαζόμενους συνολικά, από τους οποίους, το 33% να είναι γυναίκες και μία στους τρεις εργαζόμενους με ιεραρχικό status (προϊσταμένη / manager/ διευθύντρια) να είναι γυναίκα. Στη BAUSCH + LOMB Ελλάδας, το ποσοστό γυναικών στο επίπεδο των διευθυντών είναι 50%.

Η κατάταξη των εταιρειών στα Best Workplaces™ 2025 προέκυψε, μέσω 2 αξόνων αξιολόγησης, που περιλαμβάνουν εμπιστευτικές απαντήσεις των εργαζομένων σε εξειδικευμένα ερωτηματολόγια και καταγραφή των πολιτικών διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι απαντήσεις των εργαζομένων έχουν την πιο μεγάλη βαρύτητα. Η 2η θέση στα Best Workplaces™ for Women 2025 καθορίστηκε από τις θετικές απαντήσεις των γυναικών, συγκρινόμενες με το σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία και από επιμέρους ερωτήσεις για την αντιμετώπιση των φύλων, την ισότητα στις αμοιβές, τη δυνατότητα εξέλιξης και προαγωγών, τη δυνατότητα λήψης άδειας, καθώς και την ισορροπία, μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Στη BAUSCH + LOMB Ελλάδας, αυτές είναι οι αξίες που διαμορφώνουν ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη μπορεί να εξελίσσεται επαγγελματικά και προσωπικά, με ελευθερία, ισορροπία και χωρίς τα εμπόδια των στερεοτύπων, των διακρίσεων ή ξεπερασμένων αντιλήψεων.

Ο κ. Ιάκωβος Μιχαλίτσης, BAUSCH+LOMB Pharma and Consumer General Manager South Europe (Iberia, Italy, Greece, Balkans), δήλωσε σχετικά: «Η φετινή διπλή κατάκτηση της 2ης θέσης αποτελεί μια εξαιρετική επιβεβαίωση της σταθερής και ουσιαστικής μας δέσμευσης για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την ισότητα και τη συμπερίληψη. Ειδικά η διάκριση των γυναικών της εταιρείας μας, αποτελεί, και πάλι, μια ξεχωριστή στιγμή που αποτυπώνει την κουλτούρα μας που ενισχύει και επιβραβεύει, στηρίζοντας τη γυναικεία ηγεσία.

Για 7η συνεχή χρονιά, η BAUSCH + LOMB Ελλάδας συγκαταλέγεται στους 5 κορυφαίους εργοδότες της χώρας, κάτι που για εμάς δεν είναι απλά τιμητικό αλλά μια βαθιά επιβεβαίωση ότι η φιλοσοφία μας λειτουργεί στην πράξη και τελικά μας καθορίζει.

Η καθημερινότητα προσαρμόζεται στους ανθρώπους μας: χτίζουμε καθημερινά έναν χώρο όπου το ταλέντο, η εμπιστοσύνη, η ισοτιμία και η συντροφικότητα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι άνθρωποί μας είναι το κίνητρο μας. Το ταλέντο και η δέσμευση της ομάδας είναι το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλες και όλους τους συναδέλφους, που με τη στάση και τη συμβολή τους έχουν διαμορφώσει μια εργασιακή καθημερινότητα μοναδική – γεμάτη πάθος, γνώση και πραγματική ομαδικότητα. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο να κάνουμε την εταιρεία μας έναν τόπο όπου αξίζει και θέλει να εργάζεται κανείς, προσφέροντας όχι μόνο επαγγελματικά εφόδια και ικανοποίηση, αλλά και ουσιαστικό χώρο για προσωπική εξέλιξη και δημιουργία.

Για την Ομάδα της BAUSCH+LOMB, η επιτυχία δεν είναι αυτοσκοπός ούτε το απόλυτο ζητούμενο: είναι το αποτύπωμα όσων πιστεύουμε και εφαρμόζουμε. Μια διαδρομή χωρίς γραμμή τερματισμού, αλλά με ξεκάθαρη κατεύθυνση: μόνο μπροστά».