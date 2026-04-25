Η Euronext επενδύει στην Αθήνα και τη μετατρέπει σε τεχνολογική πύλη της Ευρώπης

Παρουσία του Γάλλου υπουργού Οικονομικών, Ρολάν Λεσκύρ, του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και του CEO του Euronext, Στεφάν Μπουζνά, εγκαινιάστηκε σήμερα (25.4.2026) το νέο τεχνολογικό hub του Euronext Athens.

Το κέντρο αποτελεί επένδυση του ομίλου Euronext για την ενίσχυση της τεχνολογικής του υποδομής και τη δημιουργία ενός κόμβου καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι η επιλογή της Αθήνας για τη δημιουργία του κέντρου αποδεικνύει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και της αναβάθμισης του ρόλου της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τονίζοντας ότι το κέντρο θα λειτουργεί ως κόμβος τεχνολογίας και προσέλκυσης ταλέντων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αθήνα θα γίνει το τεχνολογικό hub που θα προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές, αξιοποιώντας το ελληνικό ταλέντο, το αναπτυσσόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα και τη στρατηγική γεωγραφική της θέση.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκύρ, ανέφερε πως η Ελλάδα έχει μπει δυναμικά σε πορεία ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια και η ενοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την Euronext, που αποτελεί μία διπλάσια αγορά από αυτή του Λονδίνου θα έχει κέρδη για όλες τις πλευρές.

«Πιστεύουμε στο ταλέντο της Ελλάδας και θέλουμε να το αξιοποιήσουμε» δήλωσε ο CEO του Euronext, Στεφάν Μπουζνά. Εξέφρασε την πεποίθηση για μελλοντική επέκταση του κέντρου σε νέο, μεγαλύτερο κτίριο και σε νέες υπηρεσίες, τονίζοντας ότι ο όμιλος Euronext διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία στο σκέλος της τεχνολογίας.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών τόνισε ότι η Αθήνα γίνεται το τεχνολογικό hub που θα προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Η ελληνική αγορά διαθέτει, ένα ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα τεχνολογίας, ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης και στρατηγική γεωγραφική θέση που συνδέει αγορές από διαφορετικές περιοχές, τα οποία η ενοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον όμιλο Euronext και η δημιουργία του νέου Κέντρου, θα αξιοποιήσει.