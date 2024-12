Η ΙΚΕΑ απέσπασε 6 βραβεία στα Social Media Awards 2024

Η IKEA, εταιρεία του ομίλου Fourlis, δημιουργεί επιτυχημένες καμπάνιες και ευκαιρίες στοχευμένης επικοινωνίας με αποτέλεσμα να κατακτήσει συνολικά έξι βραβεία στη 12η χρονιά της διοργάνωσης Social Media Awards 2024 από την BOUSSIAS Events.

Η διάκριση της ΙΚΕΑ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνέπεια στην επικοινωνία της σε όλες τις πλατφόρμες και με όλα τα μέσα με σκοπό πάντα μία ενιαία εμπειρία ΙΚΕΑ. Συγκεκριμένα, η ΙΚΕΑ διακρίθηκε κατακτώντας έξι βραβεία στα Social Media Awards, 2 Gold, 2 Silver και 2 Bronze για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δημιουργικών, καινοτόμων και αποτελεσματικών ενεργειών στις Social Media πλατφόρμες, το Facebook, το Instagram, το TikTok και το YouTube.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, η εταιρεία διακρίθηκε με Gold βραβείο στις κατηγορίες Best in Retail & eCommerce και Best Social Media Strategy for Conversions, με Silver βραβείο στις κατηγορίες Best Use of Video for Branding και Best Media Planning for YouTube, και τέλος με Bronze Βραβείο στις κατηγορίες Best Social Media Strategy for Brand Awareness και Best in Home, Furniture και DIY.

Στόχος της εταιρείας είναι η διαρκής εξέλιξη και βελτίωσή της.