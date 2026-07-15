Η μετοχή της SpaceX καταρρέει για 1η φορά κάτω από την αρχική IPO

Οι μετοχές της SpaceX σημειώνουν πτώση και σήμερα (15.7.2026) για 4η συνεχόμενη συνεδρίαση, πέφτοντας για πρώτη φορά κάτω από την τιμή των 135 δολαρίων της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), καθώς ο ενθουσιασμός γύρω από τον κατασκευαστή επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων ξεθυμάνει.

Οι μετοχές παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις από την ιστορική IPO του κατασκευαστή επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων τον περασμένο μήνα, η οποία συγκέντρωσε το ρεκόρ των 86 δισ. δολαρίων και καθιέρωσε τον ιδρυτή Έλον Μασκ ως τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο. Η μετοχή της SpaceX σημείωσε πτώση περίπου 2% σήμερα, στα 133 δολάρια, με αποτέλεσμα να βρίσκεται περίπου 34% κάτω από την τιμή της IPO και περίπου 40% από τα υψηλά της.

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Η πτώση της SpaceX έρχεται πριν από την 13η δοκιμαστική πτήση του «Starship» της εταιρείας, που έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη, και υποδηλώνει ότι ο ενθουσιασμός για την αεροδιαστημική εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να ψύχεται περίπου ένα μήνα μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο της.

Η δημόσια προσφορά του περασμένου μήνα σηματοδότησε επίσης την έναρξη μιας πιθανής περιόδου άνθησης για τις δημόσιες προσφορές, με τις προσφορές των Anthropic και OpenAI να φαίνονται πιθανές στο ορίζοντα. Και οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει εμπιστευτικά αίτημα για εισαγωγή στο χρηματιστήριο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, αλλά δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα σχέδια.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα διαπραγμάτευσής της, η μετοχή της SpaceX ανέβηκε σε πάνω από 225 δολάρια ανά μετοχή και εκτοξεύθηκε κατά περίπου 20% κατά την πρώτη πλήρη ημέρα διαπραγμάτευσής της.

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Η ένταξή της στον δείκτη Nasdaq-100 την περασμένη εβδομάδα προσέλκυσε παθητικούς επενδυτές στη μετοχή μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων που παρακολουθούν τον δείκτη. Η εταιρεία μπόρεσε να ενταχθεί στο χρηματιστήριο χάρη σε μια πρόσφατη αλλαγή κανονισμών που μείωσε την περίοδο επιλεξιμότητας σε 15 ημέρες διαπραγμάτευσης για τις νεοεισαχθείσες εταιρείες.

Οι μετοχές υποχώρησαν κάτω από την αρχική τιμή διαπραγμάτευσης των 150 δολαρίων μία ημέρα μετά την ένταξή τους στον δείκτη.