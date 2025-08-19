Η περιορισμένη γενιά των νέων οδικών έργων και η πορεία των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων

Μετρημένα στα δάχτυλα φαίνεται ότι είναι πλέον τα νέα οδικά έργα που μπορούν να κατασκευαστούν στη χώρα, καθώς παρά τις μεγάλες ανάγκες που έχει κυρίως η Αττική λόγω του κυκλοφοριακού, η εύρεση των απαραίτητων πόρων φαίνεται ότι δυσχεραίνει σημαντικά την κατάσταση.

Παρόλα αυτά, μέσα στο 2025 και στις αρχές του 2026 θα ολοκληρωθούν δύο σημαντικά οδικά έργα που δεν είναι άλλα, από το τελευταίο κομμάτι του Πάτρα – Πύργος αλλά και τον Ε65, ενώ στην επόμενη φάση υλοποίησης θα περάσει ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά αλλά και τα δύο μεγάλα οδικά ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα.

Η νέα γενιά έργων αν είναι ιδιαίτερα περιορισμένη είναι εξαιρετικά σημαντική για τις υποδομές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο 2025 αναμένεται η δημοπράτηση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, όπως έχει αναφέρει η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών. Ο χρονικός ορίζοντας της σύμβασης κατασκευής είναι 36 μήνες με εκτιμώμενο κόστος στα 65 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ.

Στη δεύτερη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου έχουν εισέλθει ωστόσο και δύο μεγάλα οδικά έργα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα, για τα οποία θα υπάρξει κατάθεση δεσμευτικών οικονομικών προσφορών ενδεχομένως μέχρι το τέλος του 2025. Πρόκειται για τα έργα που αφορούν τους άξονες Θεσσαλονίκη –

Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη, οι προϋπολογισμοί των οποίων έχουν οριοθετηθεί για τον μεν άξονα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα στα 444,91 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ και για τον άξονα Δράμα – Αμφίπολη στα 248,54 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου είχαν εισέλθει οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Άκτωρ Παραχωρήσεις – Metlen, όμιλος AKTOR και ΑΒΑΞ και για τους δύο διαγωνισμούς.

Το επόμενο διάστημα ωστόσο θα παραδοθούν και έργα τα οποία περιμέναμε χρόνια να ολοκληρωθούν ώστε να αναβαθμίσουν τις υποδομές της χώρας. Συγκεκριμένα, στις 30 Νοεμβρίου εκτός απροόπτου θα παραδοθεί τα τελευταία 10 χλμ του Πάτρα – Πύργος για τα οποία είναι ανάδοχος η ΑΒΑΞ.

Υπενθυμίζεται, ότι από την 1η Αυγούστου έχουν δοθεί στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ. του μεγάλου οδικού έργου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να ανοίγει ξανά το θέμα για την επέκταση προς την Τσάκωνα, εφόσον βρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση. Πρόκειται για έργο υψηλής δυσκολίας, με προϋπολογισμό από 700 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ, ωστόσο ήδη η ωρίμανση του έργου είναι σε εξέλιξη, ενώ μέσα στην επόμενη χρονιά αναμένονται ανακοινώσεις.

Σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του Flyover της Θεσσαλονίκης από την κοινοπραξία Metlen – ΑΒΑΞ (έργο ΣΔΙΤ), αλλά και το δημόσιο οδικό έργο Μπράλος – Άμφισσα (με κατασκευαστή επίσης την τεχνική εταιρία ΑΒΑΞ με ορίζοντα ολοκλήρωσης στο τέλος του 2027 αμφότερα.

Μεγάλο επόμενο οδικό έργο που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης είναι και το βόρειο τμήμα του Ε65, που αφορά το τμήμα Καλαμπάκα – Εγνατία, η πρόοδος του οποίου έχει ξεπεράσει το 75%. Το έργο κατασκευάζεται από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ελέγχεται από τη θυγατρική της εταιρία Κεντρική Οδό, ενώ υπολογίζεται να είναι έτοιμο στο πρώτο εξάμηνο του 2026.Υπενθυμίζεται πως το βόρειο τμήμα του Ε65 αφορά σε 70,5 χιλιόμετρα που θα συνδέσουν την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά και την Εγνατία Οδό.

Η κατασκευή του τμήματος από την Καλαμπάκα και βόρεια αν και δεν έχει σημαντικά τεχνικά έργα (δηλαδή κυρίως σήραγγες ή γέφυρες) ωστόσο είναι ανάμεσα σε μεγάλους ορεινούς όγκους με αποτέλεσμα πολλές φορές η εργασία τους χειμερινούς μήνες να αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση.

Σημαντικό στοίχημα ωστόσο αποτελεί και ο ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης), καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής υπό κατασκευή οδική υποδομή στη χώρα. Προ ολίγων ημερών το Υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε παράταση για το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, μήκους 14 χλμ. που δημοπρατήθηκε ως δημόσιο έργο με κατασκευαστή τον όμιλο AKTOR και έτσι αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2026.

Οι λόγοι για τους οποίους οδήγησαν στην παράταση του έργου είναι η καθυστέρηση απόδοσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων και μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑ) και η εκ νέου εκπόνηση Μελετών βασικού σχεδιασμού λόγω της Αναθεώρησης Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών.

Το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, το οποίο υλοποιείται με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, αφορά έργο συνολικού μήκους 22,4 χλμ. με ανάδοχο κοινοπραξία των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Aktor – Άκτωρ Παραχωρήσεις και βρίσκεται σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027. Το σημαντικότερο και μεγαλύτερο τμήμα του ΒΟΑΚ (157 χλμ.) υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης με ανάδοχο τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η σύμβαση προβλέπει την ταυτόχρονη κατασκευή και λειτουργία του δρόμου και άρα την τμηματική παράδοση του οδικού άξονα.