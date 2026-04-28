Η Βιολάντα διαψεύδει τα σενάρια εξαγοράς – Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Οι αναφορές περί εξαγοράς της Βιολάντα είναι αναληθείς», αναφέρει στην σημερινή (28.4.2026) της ανακοίνωση η εταιρεία μπισκότων με αφορμή δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συμφωνία εξαγοράς από την αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος.

Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι «το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Βιολάντα παραμένει αμετάβλητο!» και «η ευθύνη για την ακρίβεια των δημοσιευμάτων είναι αυτονόητη, ιδίως όταν αφορά επιχειρήσεις, εργαζομένους και συνεργάτες».

Τέλος, η εταιρεία επισημαίνει «Η Βιολάντα είναι και παραμένει ελληνική εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλία, με σταθερή διοίκηση, δομή και στρατηγική. Η πορεία της Βιολάντα είναι ξεκάθαρη και συνεχίζεται απερίσπαστα».