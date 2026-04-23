Καφές και σνακ «γλύκαναν» τη Nestlé – Οι πωλήσεις μετρίασαν τη μεγάλη ζημιά από τις ανακλήσεις παρτίδων βρεφικού γάλακτος

Η πολυεθνική εταιρεία τροφίμων Nestlé εμφάνισε ανθεκτική αύξηση πωλήσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2026 και κατάφερε να καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μεγάλη ζημιά από την ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος, που την είχε κλονίσει τους τελευταίους μήνες.

Η Nestlé, που ανάμεσα σε άλλα παράγει τις κάψουλες Nespresso και τις σοκολάτες KitKat, ανακοίνωσε σήμερα (23.4.2026) ότι οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,5%, με ώθηση από τη δυναμική στα σνακ και τον καφέ. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Bloomberg, το αποτέλεσμα αυτό ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών και μετρίασε σε μεγάλο βαθμό το πλήγμα από την ανάκληση σε παρτίδες βρεφικού γάλακτος σε περισσότερες από 60 χώρες.

Το κόστος επιστροφών πελατών και ελλείψεων που σχετίζονται με την ανάκληση ανήλθε σε 200 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (218 εκατ. δολάρια) στο πρώτο τρίμηνο. Το μισό από το πλήγμα οφείλεται σε μειωμένη ζήτηση, ενώ η Nestlé δήλωσε ότι αναμένει πλήρη ανάκαμψη έως το τέλος του έτους.

Σημειώνεται ότι από τον Δεκέμβριο του 2025 η εταιρεία ξεκίνησε να ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος από όλο τον κόσμο, καθώς εντοπίστηκαν ουσίες που μπορούσαν να προκαλέσουν στα βρέφη κοιλιακούς πόνους, διάρροιες και εμετούς. Μάλιστα, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Guardian, ελέγχονταν δεκάδες περιπτώσεις βρεφών που έπαθαν δηλητηρίαση από τα προϊόντα της Nestlé.

Η Nestlé προχώρησε στην πώληση της Blue Bottle Coffee (αλυσίδα specialty καφέ), ενώ την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει συνομιλίες με πιθανούς συνεργάτες στα προϊόντα νερού και ροφημάτων, αλλά και στον τομέα των βιταμινών, όπου η εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η πραγματική εσωτερική ανάπτυξη, βασικός δείκτης όγκου που ο οι επικεφαλής στοχεύουν να αυξήσουν το 2026, διαμορφώθηκε στο 1,2% στο πρώτο τρίμηνο, ελαφρώς χαμηλότερα από το 1,3% του τελευταίου τριμήνου του 2025.

Πρόκειται για την πρώτη ενημέρωση μετά την αναδιοργάνωση του 160 ετών ομίλου σε 4 βασικούς τομείς: καφές, φροντίδα κατοικίδιων, διατροφή και τρόφιμα & σνακ. Στόχος της αναδιάρθρωσης είναι η εστίαση στα ισχυρότερα brands, η αποχώρηση από επιχειρήσεις χαμηλότερης ανάπτυξης και υψηλού κόστους κεφαλαίου, καθώς και η μεγαλύτερη ευθύνη των τοπικών ομάδων για λιγότερο στρατηγικά προϊόντα.

Η μείωση κόστους και η απλοποίηση των λειτουργιών αποτελούν επίσης βασικά στοιχεία της στρατηγικής του CEO, Navratil, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία περικοπής 16.000 θέσεων εργασίας.