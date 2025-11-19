Μειώθηκαν οι καταναλωτές της ΔΕΗ με ληξιπρόθεσμα – Ώθηση από Ρουμανία στα αποτελέσματα ενιαμήνου

Στο 14% περιορίστηκε το ποσοστό των καταναλωτών της ΔΕΗ που χαρακτηρίζονται ως κακοπληρωτές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ομίλου για το ενιάμηνο 2025.

Με τον τρόπο αυτό, συνεχίστηκε η βελτίωση των τελευταίων ετών, καθώς οι καταναλωτές με απλήρωτους λογαριασμούς ήταν στο 20% το 2022 και μειώθηκαν αρχικά στο 17% το 2024, προτού φτάσει η ΔΕΗ στο φετινό σημαντικά βελτιωμένο αποτέλεσμα.

Σταχυολογώντας από όσα ανακοίνωσε η ΔΕΗ, διαπιστώνει κανείς και αρκετά ακόμη ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, ανέβασε το μερίδιό της στην ηλεκτροπαραγωγή από το 13% στο 22% στη Ρουμανία, αντισταθμίζοντας έτσι την πτώση 4% που είχε στην Ελλάδα.

Στην προμήθεια, η επιχείρηση διαθέτει πλέον το 51% στην Ελλάδα και το 16% στη Ρουμανία, διατηρώντας και ένα ποσοστό 3% στη λιανική του φυσικού αερίου.

Αλματώδης είναι η πορεία και στην προσθήκη πρόσθετων υπηρεσιών πέραν του ίδιου του ρεύματος προς τους πελάτες της ΔΕΗ, καθώς καλύπτουν πλέον το 26% του συνόλου, από 19% ένα χρόνο νωρίτερα. Ο στόχος είναι να φτάσουν το 46% ως τα τέλη του 2028.

Σχεδόν το 35% των Ελλήνων πελατών αξιοποιούν πλέον τις δυνατότητες της διαδικτυακής εφαρμογής e-bill, με άνοδο 3,2% σε ετήσια βάση. Πολύ πιο ώριμα είναι τα πράγματα στη ρουμανική αγορά, με το 65% να κάνει χρήση της.

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, κατά το εν λόγω διάστημα προστέθηκαν 827 νέα σημεία φόρτισης, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο σύνολο τα 3.752.

Στα παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε ότι η διεθνής παρουσία της ΔΕΗ αποφέρει πλέον το 24% των συνολικών της εσόδων, τα οποία ενισχύθηκαν από 6,6 σε 7,3 δισ. ευρώ στο ενιάμηνο. Παρέχουν επίσης το 20% των EBITDA, που αυξήθηκαν στα 1,7 δισ. με προοπτική να κλείσουν το έτος στα 2 δισ. ευρώ.

Τέλος, η ΔΕΗ πρόκειται σήμερα να παρουσιάσει το νέο της τριετές σχέδιο ανάπτυξης από το Λονδίνο, όπου η διοίκηση θα δώσει το σύνθημα για τη νέα κατεύθυνση της στρατηγικής της.