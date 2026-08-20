Ο Σκλαβενίτης ενισχύει το αποτύπωμά του στην Κρήτη – Αύξηση τζίρου 11%, σταθερά κέρδη και μέρισμα 12 εκατ. ευρώ από την Χαλκιαδάκης

Ενισχύεται το αποτύπωμα του ομίλου Σκλαβενίτης στην Κρήτη, καθώς η τοπική θυγατρική του εταιρεία Χαλκιαδάκης που αναπτύσσει το ομώνυμο δίκτυο σούπερ μάρκετ συνεχίζει να αυξάνει τα έσοδά της, τα οποία πριμοδοτεί σε μεγάλο βαθμό η αναπτυσσόμενη τουριστική κίνηση στο νησί.

Είναι ενδεικτικό ότι ο κύκλος εργασιών του δικτύου σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης ανήλθε σε 266,2 εκατ. ευρώ το 2025 από 239,8 εκατ. ευρώ το 2024 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 11%, με τα καθαρά κέρδη σχεδόν στάσιμα, στα 12,9 εκατ. ευρώ από 12,77 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χαλκιαδάκης ενισχύει τα έσοδά της τόσο μέσω της κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ του δικτύου της όσο και μέσω της ζήτησης στο κανάλι της χονδρικής καθώς εξυπηρετεί με παροχή προϊόντων και υπηρεσιών εστιατόρια, ξενοδοχεία και ευρύτερα επαγγελματίες της αγοράς ho.re.ca. της Κρήτης.

Από τα 266,2 εκατ. ευρώ των πωλήσεων τα 231,5 εκατ. ευρώ αφορούν πωλήσεις από το δίκτυο λιανικής, οι οποίες σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 11,45% ενώ ακολουθούν οι πωλήσεις υπηρεσιών στα 23,4 εκατ. ευρώ με αύξηση 7,3% και η χονδρική με 11,2 εκατ. ευρώ και αύξηση 10,34%.

Η κεεδοφορία και το μέρισμα

Η κερδοφορία της εταιρείας δεν αυξήθηκε ουσιαστικά, καθώς αυξήθηκαν οι δαπάνες και τα περιθώρια κέρδους πιέστηκαν. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διατηρήθηκαν σχεδόν σταθερά, στα 16,84 εκατ. ευρώ το 2025 από 16,79 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν ενώ μικρή ήταν η αύξηση για τα λειτουργικά κέρδη EBITDΑ και τα καθαρά κέρδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους βρέθηκαν στα 12,9 εκατ. ευρώ πέρυσι από 12,8 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν σε 73,3 εκατ. ευρώ από 66,57 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση και το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 27,5% από 27,8% αντίστοιχα. Στα σημαντικότερα έξοδα της επιχείρησης εμφανίζονται οι αναλώσεις αποθεμάτων, στα 192,9 εκατ. ευρώ το 2025 από 173,2 εκατ. ευρώ το 2024 και το κόστος προσωπικού που ανήλθε σε 37,9 εκατ. ευρώ από 33,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Το 2025 η Χαλκιαδάκης διένειμε μέρισμα 12 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης και το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος επιπλέον 12 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2025 η αλυσίδα Χαλκιαδάκης αριθμούσε πάνω από 40 καταστήματα και απασχολούσε 1.883 εργαζομένους.